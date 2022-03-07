《小傳日記》魚缸笨豬跳，兩會開幕了，內房呱呱叫

《小傳日記》呢排個缸真係無眼睇，越睇越心酸，樣樣都跌，無咩股好買，不如買多幾盒連

花清瘟罷啦！今朝仲跌多過１０００點，都不外乎科技股跟美股跌，大象（００００５）同

ＡＩＡ（０１２９９）被歐美市況拖冧，呢幾日個劇本都係咁樣寫。

不過講返啲好消息啦，上個禮拜五人大兩會就開幕，話曬都係好事，應該會畀到啲新主題大

家玩吓，橫風橫雨之下都有啲肉食。總理李克強就發表咗工作報告總結工作，房地產方面雖然都

係堅持「房住不炒」，但係其實大致上都無話而家神州樓市過熱，要再監管一下呢類咁嘅用字都

係少，反而係講多咗「房住不炒」底線之上，其他可行嘅「搵銀」路線。譬如就再次講到「租售

並舉」，喺供應商品房之外，仲會「加快發展長租房市場，推進保障性住房建設」，可以睇到「

租房」會係阿爺喺保障樓價合理同房地產發展之間攞嘅平衡，希望可以「穩中求雙贏」。

所謂無壞消息就係好消息，雖然暫時無話大利房市，但都起碼無再打壓，今日神州磚頭佬就

跑贏大市；碧桂園（０２００７）升多過７巴仙係最佳藍戰士，報６﹒５銀；中海外

（００６８８）升挨近兩巴仙，報２４﹒６５銀；旭輝（００８８４）升多過４巴仙，報

５﹒５６銀；綠城（０３９００）升多過兩巴仙，報１２﹒１８銀。

不過講係咁講，內房喺「孖屐」上都係未穩陣，今日隻碧桂園升都好有可能只係超賣反彈，

過咗五十天線先講啦，請請！





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