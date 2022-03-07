【新冠肺炎】醫管局至今９４６３位員工染疫，１５２９人已復工

《經濟通通訊社７日專訊》本港新冠疫情嚴峻，多名醫護染疫令醫院人手緊張，醫管局總行

政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，約３８名病人入院篩查時確診，約４０名同房病人

被列為密切接觸者。另外，至今共有９４６３名醫管局員工染疫，約１５２９名員工已復工。

（ｈｙ）

