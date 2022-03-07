【企業盈喜】悅達國際控股（６２９）料去年綜合溢利增逾４０％

《經濟通通訊社７日專訊》悅達國際控股（００６２９）公布，預期集團截至去年１２月

３１日止年度，錄得年內綜合溢利及全面收入總額約１５００萬元人民幣，相對２０２０年同期

增長逾４０％。

主要由於以下各項的淨影響：該年度錄得匯兌收益淨額，而於截至２０２０年同期則錄得匯

兌虧損淨額，來自已抵押銀行存款之利息收入減少，預期信貸虧損模式下之減值虧損（扣除撥回

）增加，及所得稅開支增加。（ｂｎ）

