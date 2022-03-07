【企業盈喜】光控料去年轉虧為盈，錄除稅後純利約１２６０萬坡元

《經濟通通訊社７日專訊》光控精技（０３３０２）公布，預期集團將錄得截至２０２１年

１２月３１日止年度，除稅後純利約１２６０萬新加坡元，而截至２０２０年１２月３１日止年

度則錄得除稅後純損約２８０萬新加坡元。

預期增長主要源於截至２０２１年１２月３１日止年度的銷量大幅增加。（ｂｎ）

