《真知灼見－溫灼培》油價升因俄羅斯被逐出ＳＷＩＦＴ，真的嗎？

《真知灼見》本月５日，歐美推出新一輪對俄羅斯的經濟制裁，宣布把俄羅斯７間商業銀行

逐出ＳＷＩＦＴ支付系統。不過，主要為俄羅斯石油及天然氣出口作匯款交收的兩間銀行，

Ｓｂｅｒｂａｎｋ及Ｇａｚｐｒｏｍｂａｎｋ卻不在制裁列表中。明顯，雖然歐洲不斷在減少對

俄羅斯能源依賴，但短期卻難完全擺脫。換言之，現在歐美根本沒施加任何對俄羅斯能源方面的

制裁。所以不能說是因為歐美關閉了俄羅斯銀行的匯款系統，使俄羅斯能源不能出口，從而導致

現今油價大升。不過話說回來，不少石油買家由於擔心歐美隨時作進一步制裁，驚倘與俄羅斯購

買石油後最終取不到貨，所以選擇性不向俄羅斯購油，從而導致現今油價高漲。

當明白這一切，就明白如歐美遲遲不在任何方面制裁俄羅斯能源出口。當買家開始重新轉

返向俄羅斯購油，油價是會隨時大跌。屆時提防會衝擊加元，也可能會衝擊避險的美元。相反，

對極度依賴石油進口的日圓或會受惠。



＊歐美會加緊制裁俄羅斯能源出口嗎？＊



過去周末聽到市場消息指，由於歐美政府受到愈來愈多輿論壓力，要求加大制裁俄羅斯能源

出口。有關消息使踏入本周一紐約期油價格便一度高見１３０﹒５０美元。這價格相距２００８

年７月歷史高位１４７﹒２７美元已是不遠。究竟歐美會否真正落實對俄羅斯石油出口作出制裁

嗎？對此筆者不太相信。現在歐元區及美國的通脹率分別高企５﹒８％（２月數字歷史高位）及

７﹒５％（１月數字為４０年高位），面對如此高通脹率歐美如真要制裁俄羅斯石油出口，紐約

期油價格一旦高企１２０美元之上時間一長，歐美通脹將如何大家可想而知。所以筆者估計歐美

會繼續頂著輿論壓力，或對俄羅斯增加另類制裁，但未必會對俄羅斯能源出口下剎手。提防油價

高處不勝寒。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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