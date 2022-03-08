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08/03/2022 18:12

【俄烏開戰】法外貿銀行：亞洲供應鏈或受阻，影響能源運輸等行業

　　《環富通基金頻道８日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ　
Ｇａｒｃｉａ　Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表關於俄烏衝突對亞洲主要非金融領域影響的報告。他指亞
洲雖在地理位置上遠離烏克蘭，但俄烏衝突卻為國界之外的世界帶來一系列連鎖反應。從
ＳＷＩＦＴ禁令到晶片封鎖，西方和部分亞洲經濟體正在對俄羅斯進一步實施制裁。儘管亞洲與
俄羅斯金融市場的聯繫有限，但對經濟的溢出效應不可忽視。

＊俄烏部分商品市場份額大，亞洲將感能源價漲壓力＊

　　總體來看，俄羅斯與烏克蘭僅佔全球貿易的２％。但在部分商品上，兩國佔有舉足輕重的市
場份額，例如氖氣（７０％）、鈀（３７％）、天然氣（１７％）、小麥（１３％）、石油
（１２％）和鎳（９％）。這意味著兩國在上游行業起到關鍵作用，對亞洲不可避免地會產生影
響，特別是能源、科技、農業和運輸等行業。
　　首先是能源方面，亞洲將會感受到能源價格上漲帶來的壓力，因為大多數國家都是石油和天
然氣的淨進口國，特別是中國，其石油和天然氣進口的１２％都來自於俄羅斯。其他亞洲國家對
俄羅斯的依賴相對溫和，例如日本和韓國，從俄羅斯進口的比例低於８％。

＊半導體電動車電池或缺鈀鎳，食品價漲海運成本飆升＊

　　亞洲從俄羅斯和烏克蘭進口的稀有氣體、鈀和鎳是生產半導體和電動汽車電池不可缺少的材
料，這些材料佔比不大，但在供應鏈中至關重要。氖氣用於晶片光刻工藝，鈀用於記憶體和感測
器。鎳是三元鋰電池的核心材料，價格上漲也許會加速向磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）電池的使用和推廣
，這是一種不含鎳的、價格更低的電池。技術封鎖方面對亞洲的影響輕微，因為俄羅斯不是亞洲
的主要市場，但如果俄羅斯限制出口，科技行業的成本可能會增加。
　　俄羅斯和烏克蘭位於黑海，這裏是能源和乾散貨（如鋼鐵和糧食作物）貿易的重要樞紐。小
麥出口受阻可能會導致亞洲食品價格上漲。這種情況下，另一個小麥出口大國澳洲可能會接到許
多從黑海轉移來的訂單。不過，物流瓶頸則是另一個問題。海運成本飆升反映在油輪和乾散貨上
，自２月初以來分別增長了１２０％和４８％。集裝箱運輸對於黑海依賴較低，因此受到的影響
較小。此外，港口和空域關閉意味著海運公司可能會跳過部分港口，飛機可能需要改換航線。
　　總體而言，通脹和可能引發的供應鏈受阻是此次俄烏衝突對亞洲最主要的影響，體現在能源
、半導體、電動車、農業、海運和空運等行業。這場衝突的局勢尚不明朗，隨著庫存消耗，影響
也會日益增加。不過，不是所有亞洲經濟體都受到負面衝擊，原本向俄羅斯和烏克蘭進口的訂單
可能會轉向澳洲、馬來西亞和印尼。（ｗａ）

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