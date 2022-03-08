【理財專題】高息股快除淨，收息睇實日子你至醒！

《環富通基金頻道記者羅駿豪８日報道》本港疫情急轉直下，俄羅斯強攻烏克蘭局勢亦膠著

，兩大因素夾擊下港股氣氛甚差，散戶在市場搵食更艱難。與其環境未明朗前入市擔驚受怕，倒

不如考慮一下高息股作為避風港。事實上，港股陸續有不少優質股進入除淨階段，除淨日入手就

可安心稍後有息收，一旦局勢逆轉更可望會賺埋股價漲幅，隨時財息兼收！



＊１﹒ 中電（００００２）＊



中電（００００２）公布，截至去年１２月３１日止年度純利８４﹒９１億元，按年跌

２５﹒８８％，每股基本盈利３﹒３６元；派第四期中期股息為每股１﹒２１元，連同首三次已

付中期股息，２０２１年總股息為每股３﹒１元，與２０２０年相同。

中電本周五（１１日）除淨，要收息就要最遲周四前買入。第四期中期股息每手可派６０５

元。全年計，息率約４﹒０１厘（截至３月４日）。



＊２﹒ 匯控（００００５）＊



匯控（００００５）截至去年１２月底止全年業績，列帳基準稅前盈利１８９﹒０６億美元

，按年升１﹒１５倍，符合預期，派發第二次股息每股０﹒１８美元，令２０２１年每股合共派

息０﹒２５美元。

匯控本周四（１０日）除淨，要收息就要最遲周三收市前買入。第二次股息每手派７２美元

（５６２港元）。全年計，息率約３﹒７９厘（截至３月４日）。



＊匯控：有信心今年派息較去年高＊



值得留意的是，匯控集團財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）接受彭博電視

訪問時表示，利率向上將有助集團的收入，有信心今年派息比率會較去年度高。



＊３﹒ 新鴻基地產（０００１６）＊



新鴻基地產（０００１６）截至２０２１年１２月３１日止半年業績純利１５１﹒８６億元

，按年升１１﹒８４％；每股基本盈利５﹒２４元，較去年同期增加１１﹒７３％；派發中期息

１﹒２５元，按年持平。

新地將於本周三（９日）除淨，要收息就要最遲周二收市前買入。中期股息每手可派６２５

元。全年計，息率約５﹒４８厘（截至３月４日）。

事實上，由於股票不似債券和定期存款，派息沒有約束，各股票包括大藍籌的派息率的可以

按市場環境變動和股價及派息多少而不時調整。所以要買股票收息，最理想是選擇過往派息有穩

定紀錄的股票。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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