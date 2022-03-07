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07/03/2022 10:00

《錢來自有方－陳玉麗》香港理財月：理財要實力，自己先增值

　　《錢來自有方》持續的２０１９冠狀病毒病疫情為經濟環境帶來挑戰，投委會呼籲公眾善用
投委會的免費教育資源，以提升財務健康及抗逆能力。投委會於３月１日推出「香港理財月
２０２２」，冀全港市民認識及早規劃財務及投資者教育的重要性，並以「理財要實力，自己先
增值」為主題，為不同階層市民提供免費活動及資源，協助他們掌握所需的投資及理財知識與技
能，以作出明智的財務決定。

＊半數香港受訪市民疫情下收入減少＊

　　投委會在去年底進行「金融理財知識和能力研究」，調查疫情對香港人財務管理和理財知識
和能力水平的影響。調查顯示，五成一受訪者反映他們的家庭收入在疫情下減少，而４１％受訪
者表示要減少儲蓄。逾八成受訪者表示疫情下他們不得不調整消費習慣，變得更為審慎。近七成
受訪者表示要削減每月支出，３７％受訪者更頻繁地格價，３４％受訪者取消或推遲購買大額物
品。有４７％受訪者表示有訂立長遠財務目標，較２０１９年的５４％為低。
　　為應對市場變化，近八成受訪者表示願意接收財務知識，以緊貼市場上的新興趨勢及發展，
更有三成半受訪者表示正積極學習，當中以成熟在職人士（３０至４９歲）最為積極，其次為在
職年輕人及準退休人士（５０歲或以上）。

理財月免費活動適合各個階層

「香港理財月２０２２」提供多元化的投資者和理財教育學習機會，讓他們了解理財的不同範疇
，包括金錢概念、規劃預算、財務策劃、投資、保險保障和防範騙局及詐騙行為等，適合各階層
市民，由幼稚園學生到長者參加。重點項目包括：
　　網上理財問答遊戲測試年輕人對個人理財的認識，以及協助小學生學習基本的金錢管理概念

　　「我信我理財」全港中學生徵文比賽誠邀中學生透過寫作，思考如何透過妥善理財和生涯規
劃去達成個人目標，強化他們對財務管理的認識、技巧和自信。
　　「全港理財爭霸戰２０２２」讓中學生認識綠色及可持續金融發展，及妥善管理個人財務，
活動由教育局、香港金融管理局及持份者舉辦。
　　網上講座討論有關綠色和可持續投資機會、疫情下的財務及退休策劃；強制性公積金計劃管
理局會討論強積金投資及退休策略，保險業監管局則會講解不同人生階段的保險需要。
　　財務健康教育計劃協助僱主安排予僱員實用理財工具及講座，主題涵蓋財務策劃和退休策劃

　　培訓工作坊協助社工掌握所需的理財知識和技能，成為社區中的理財導師。
　　市民可瀏覽「香港理財月」網址（ｗｗｗ﹒ｍｏｎｅｙｍｏｎｔｈ﹒ｈｋ），了解更多免費
的學習活動。
《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管　陳玉麗》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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