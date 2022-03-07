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即市新聞

07/03/2022 10:08

《「香」講積金－香敏華》市況短期動盪，ＴＶＣ審慎部署

　　《「香」講積金》財政司司長陳茂波上月宣布新一份財政預算案，推出多項措施以紓緩疫情
下市民面對的經濟壓力。除了再度發放電子消費券，打工仔最關注的是薪俸稅寬減。預算案公布
寬減２０２１╱２２課稅年度１００％薪俸稅和個人入息稅，上限一萬元，符合預期。打工仔又
是時候估算來年薪俸稅金額，並考慮透過可扣稅強積金自願性供款（ＴＶＣ）獲取稅務優惠。
　　政府為了鼓勵市民及早養成儲蓄習慣，為退休開支作出準備，自２０１９年起，打工仔透過
「合資格延期年金保費」（ＱＤＡＰ）　及╱或「可扣稅強積金自願性供款」（ＴＶＣ）　可獲
得免稅額，每個課稅年度的稅務扣除上限為六萬元，以現時最高的稅率（即１７％）計算，每年
最多可以節省１﹒０２萬元稅款。
　　不少打工仔希望靈活運用這項稅務優惠，每年待花紅塵埃落定和預算案出爐才決定一筆過的
ＴＶＣ供款金額。但要享受該年度的稅務優惠，須於課稅年度完結前（即每年３月３１日）作出
供款，而鑑於近期俄羅斯對烏克蘭軍事行動升級，打工仔為ＴＶＣ作出投資決定時，宜更加審慎


＊俄烏局勢升溫＊

　　對於俄烏局勢升溫，金融市場傾向避險為上，資金湧入黃金、美國國債等傳統「避難港」。
鑑於現時局勢的不確定性非常高，對於投資者，回顧以往戰時的市場表現可能會為相應部署提供
一些有用的參考。我們審視了９０年代初的海灣戰爭、接近千禧年的第二次海灣戰爭以及
２０１４年俄羅斯吞併克里米亞三段時期的市場表現。總括這三段時期，戰事初期的一段時間可
能會觸發股市大幅下挫，而回落的幅度通常與衝突持續的時間相對應。
　　簡而言之，衝突愈早結束，對股市的影響就愈少。而戰爭期間商品價格上揚，原因是供應中
斷而需求增加（尤其是燃料需求增加）。一筆過投資者若希望尋求短期資金避風港，以規避短期
市場波動性和不確定性，可以考慮現金、黃金、美國國債和其他大宗商品資產。至於月供投資者
，要理解到這種動盪時期通常不會持續很長時間，通常從幾個月到一年以上。如果投資年期夠長
，短期市況動盪一般提供良好的低機會。
　　打工仔若希望趕緊在課稅年度完結前作出一筆過的ＴＶＣ供款，卻遇著動盪市況，可考慮先
行作出保守的投資選擇，其後再將資金分段轉至具前景的市場低吸，甚至每月定時定額轉換，自
製月供投資，發揮平均成本法的好處。
《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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