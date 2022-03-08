《雅談保險－吳詩雅》遙距投保新浪潮，人性化設計成普及關鍵

《雅談保險》近月本港疫情惡化，確診數字升至新高。跟大家一樣，筆者為了保護自己及他

人的健康，都盡量減少外出。疫情無疑為大家帶來了很多不便，幸好有種種創新科技的協助，令

我們即使處於艱難時期，仍然可以維持生活常態。



＊遙距投保比率穩步上升＊



雖說智能手機已面世多年，但直至近兩年全球實行社交距離限制，科技應用才真真正正的融

入到我們生活上的每一個細節，由視像通話、網購、外賣食物，到上網課、進行跨國會議、視像

診症等。無論是３歲到８０歲，市民都已「開始」數碼化生活。

在保險行業方面，遙距投保已經啟用了一段時間。根據筆者公司的數據，透過遙距投保服務

所申請的保單數目比預期多，其中以醫療及危疾保險最受歡迎，反映這種投保方式已逐漸得到市

民認受。有見及此，團隊更於去年下旬推出升級版遙距投保程式，希望惠及更多市民。筆者認為

任何科技都不應該只是冷冰冰的軟件，尤其是保險計劃這一類面向大眾的產品，更加要做到人性

化、方便及易用。



＊遙距產品應以人為本＊



宏觀過去兩年的經驗，一個理想的遙距投保產品應擁有幾項不可或缺的功能，首先是「以人

為本」：保險是相當貼身的產品，不少客戶都希望與理財顧問交流，以了解保單細節、產品特點

及至提出不同的問題。理財顧問與客戶即使身處不同地方，也可以透過配備視像通話、螢幕共享

、即時同步等功能的應用程式，進行無縫直接的溝通。

其次，是一站式的應用程式設計。試想想，如果客戶需要打開不同文件或平台來查看資料，

實在十分不便，資料儲存也會容易丟失。相反，一站式的設計可以「一條龍」完成各項投保流程

，包括財務需要分析、了解產品詳情、查閱、填寫及簽署保單文件、以及繳付保費等，投保每個

細節一目了然、一步到位。

第三是安全性。在數碼化世界，大家非常重視個人資料的安全。所以遙距投保應用程式，也

要做好這方面的工作。例如只有在經客戶同意後，系統才可以自動為整個投保過程進行錄音及屏

幕錄製，客戶權益受到有效保障，才會安心投保。

即使我們暫時未能面對面接觸，但不代表人與人之間的交流不重要。遙距投保應用程式應以

此方向出發，把理財顧問的專業知識及對客戶的關心與保險科技的卓越功能互相揉合，成為港人

的健康保障支柱。在這段日子保險業界會與港人繼續守望相助，希望疫情盡快緩和，讓大家重拾

正常生活。

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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