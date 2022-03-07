《每周華語－黃溢華》油價高企、通脹上揚、加息╱「ＱＥ」

《每周華語》加息不一定可怕，通縮比通脹更為嚇人。不久前負息、負「Ｙｉｅｌｄ」困擾

全球巿場。近３年多了疫情：供應鏈推升了全球通脹，工資上升，不幸疫情亦不一定今年全面消

失，又加上地緣因素，美企業面對全新的成本格局。



１９４５年二次大戰結束，全球重組經濟。其中能源等乃頭等大事，商品╱農產品等都需求

巨大。美國成為大贏家，１９４５╱１９５０年的５年，美元獨大。由石油，金銀╱商品等都以

美元為結算貨幣。美國與沙地達成協議，美元為石油買賣唯一指定結算貨幣。１９５０年代，英

法失去中東的影響力，美國可說全取中東的「話語權」。美能源企業又再以中東為「主軸」發展

全球業務。



二戰改變全球的地緣形勢。二戰之後，成立了以色列國，１９５０╱１９９０年，以色列與

中東各國產生太大的衝突，１９７０年代，以色列等國的軍事衝突，衍生沙地等國狂加油價。

１９７３╱１９８３年，又有兩伊戰爭，油價又再上揚，能源價格不斷上升，美國企業面對巨大

的生產成本。美國於中東獨大，但不可能阻止中東各國採用原油加價戰。



美國不容易「控制」以色列！幾千年的宗教爭奪，文化差異都不可能克服，１９７０年代，

成本升、航運業大混亂，新中國仍未正式改革開放。事實上，壓低生產成本非一件易事，因而美

企業以加價為主。而同期全球息率不斷上調。



中東油產國原油大賺：持有美元日多！最終於１９８０╱１９８５年大量流入美股債巿及不

同的高息定息債券。不錯，中東大賺美元，而美金融企業亦成為得益者。二戰後，以美元為主導

╱結算貨幣，即使油產國狂加價，但美元巿場巨大，才可吸納美元！美債巿深度大，息率好，因

而美國「回收」了大量「原油」美元再作分配。因而油價狂升多次，美元╱金融巿場深度，都「

化解」了中東油巿的不穩。



中國全面改革開放，平衡了美企業的生產成本上升。另方面，１９８５╱１９８７年美元大

跌，均有助美國出口，且多了全球化及中國巿場日漸壯大，均為美國提供「成本」紓緩。美國企

業面對高成本，但巿場日大，生產線全球化及美匯下跌，中東亦不可能不斷加油價，因而美國面

對經濟衰退。終亦有反彈，重拾增長。



全球經濟增長，能源需求有增無減。由炭、電煤、原油、核能及近１０年日多的風能╱太陽

能╱水力發電都停不了。其中石化能源，原油需求仍在高水平。地球「太熱」，但不用石化能源

╱原油也要用。今天美國能源大致可自給自足，加上２０年前已有「頁岩原油」，因而美國輸入

原油「可有可無」。美有半年之多的策略儲油，法國已決定全方位往核能走。事實上，油價平穩

多年之後，２００５╱２００７年又再上揚，但金融危機，２００８╱２０１２年後，油價又再

下滑。２００８年「ＱＥ」至今見小步「退巿」，全球息率今年傾上更快上調。全球疫情方面，

供應鏈成為通脹再上揚的原因。目前又多了地緣因素，期油自兩年前的「負」水平，一彈升回

１０８美元！如果未來一、兩季油價不回落，供應鏈未及改善，預期通脹可能再上升。



有趣的是，美１０年期ｙｉｅｌｄ亦自兩厘之上回下至一厘七水平多一點。「ＱＥ」加快「

收水」？不一定，而農產品價格可能上升加快。２０２２年，美企業面對巨大的通脹壓力，央行

「不」加息亦要「加息」之下，直接打擊業務╱盈利。二戰之後至今，美企業面對不同的能源「

供求╱價格」周期，２０２２年多了地緣因素：相信期油價、能源價、農產品價上升，會引致通

脹上升更快，美企化解「通脹」更難矣！



美國政府債券「Ｙｉｅｌｄ」並無急升。美國企業面對不同的「油價╱通脹」周期衝擊，而

央行有可能加大加息的力度。「ＱＥ」十多年，卻不見通脹出現，「ＱＥ」任印，但未衍生高通

脹，反見「低息╱通縮壓力╱負Ｙｉｅｌｄ」的怪現象。可見今天美國企業面對未見的金融現象

！美儲局加息，亦不一定可以調控通脹預期。《資深市場人士 黃溢華》



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