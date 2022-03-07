《地產人眼－盧展豪》逆市下投資者更審慎，疫情發展至為關鍵

《地產人眼》最近屢傳禁足消息，致市民恐慌性囤糧，多區超市及麵包店現搶購人潮，為抗

疫工作添上不少混亂。混亂源於市民對前景失去信心，這股陰霾早已在工商舖市場浮現，據美聯

工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，工商舖２月份註冊量錄４２７宗，按月下跌約

１９﹒３％，註冊金額則錄４８﹒２９億元，按月急跌約４７﹒８％，這些數字主要反映１月份

市況，尚未計算疫情升溫的２月。隨著疫情愈漸嚴重，政府實行全民檢測時或考慮配合禁足，在

多項不明朗因素下，短期內投資者多持觀望態度，要待疫情回穩，民心安定，工商舖交投量才有

望回升。



工商舖市道往往取決於投資者的信心，自政府大幅收緊社交距離及防疫措施，市民留家抗疫

，商場及大街人煙稀少，逼使食肆及零售商戶陸續停業甚至結業，興旺的只有囤貨聖地大型超市

及藥房，拖累舖市交投。加上農曆新年過後至５月期間為市場淡季，多重因素夾擊下，舖市可謂

雪上加霜，投資者亦較以往審慎。



事實上，本地大型企業財政穩健，加上老一輩港人擁有優良的儲蓄習慣，喜歡購買磚頭增值

財富，因此現時市場不憂缺乏資金，而是缺乏信心。即使是一再押後的中港通關，其重要意義不

在於有多少北水可以南下，而是中港貿易恢復往來，可刺激投資氣氛。那怕是「小通關」，只要

內地旅客重臨香港，或是中資企業到港開設寫字樓，藉著香港這個「橋頭堡」與外資洽商，方可

讓投資者重拾信心，重回工商舖投資市場。



筆者相信，縱然現時工商舖投資氣氛薄弱，投資者趨向審慎，短期內後市交投仍會下跌。惟

當疫情緩和後，民生區的零售及飲食業將率先回暖，而且市民的消費欲望壓抑太久，勢會出現「

報復式消費」；同樣地投資欲望壓抑得太久，亦會出現「報復式投資」，惟一切取決於疫情發展

。《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

