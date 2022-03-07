【聚焦人幣】人幣中間價續貶１９０點子至兩周低，報６﹒３４７８

《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４７８，較

上個交易日跌１９０點子，實現兩連貶，創２月２２日以來近兩周新低，上個交易日報

６﹒３２８８。

美國上周五（４日）公布的２月非農就業人數大幅上升至６７﹒８萬人，遠高於預期的

４２﹒３萬人，是去年７月以來最大增幅。失業率降至３﹒８％，亦略為高於預期的３﹒９％。

數據顯示在聯儲局即將於本月加息前，美國就業市場復甦強勁，支持了美元走強。美匯指數在紐

約尾盤漲０﹒９％，至９８﹒５６５，創下２０２０年５月以來最高水平。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３４７８ ＋１９０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９０２０ －８６４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５２３８ ＋５０６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１２２ ＋２５﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３８３９ －５４６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９０９ ＋５６６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３６８６ ＋６９８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６５９０ ＋９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８９５３ ＋５１﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９８２２ －４７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８１ －３９﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １９﹒２１８５ ＋１９５４２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２１４ ＋１６８﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒２９００ ＋１１４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

