【兩會焦點】習近平：確保糧食安全，不要指望依靠國際市場解決

《經濟通通訊社７日專訊》國家主席習近平３月６日在參加全國政協農業界、社會福利和社

會保障界委員聯組會時表示，在糧食安全這個問題上不能有絲毫麻痹大意，不能認為進入工業化

，吃飯問題就可有可無，也不要指望依靠國際市場來解決。要未雨綢繆，始終繃緊糧食安全這根

弦。

習近平指，要優化布局，穩口糧、穩玉米、擴大豆、擴油料，保證糧食年產量保持在１﹒３

萬億斤以上，確保中國人的飯碗主要裝中國糧。要保護農民種糧積極性，發展適度規模經營，讓

農民能獲利、多得利。



＊實現種業科技自立自強、種源自主可控＊



習近平強調，解決吃飯問題，根本出路在科技。種源安全關係到國家安全，必須下決心把種

業搞上去，實現種業科技自立自強、種源自主可控。要科學調配優勢資源，推進種業領域國家重

大創新平台建設，加強基礎性前沿性研究，加強種質資源收集、保護和開發利用，加快生物育種

產業化步伐。要深化農業科技體制改革，強化企業創新主體地位，健全品種審定和知識產權保護

制度，以創新鏈建設為抓手推動種業高質量發展。

他還表示，農田只能用來發展種植業特別是糧食生產，要落實最嚴格的耕地保護制度，加強

用途管制，規範佔補平衡，強化土地流轉用途監管，推進撂荒地利用，堅決遏制耕地「非農化」

、基本農田「非糧化」。要採取長牙齒的硬措施，全面壓實各級地方黨委和政府耕地保護責任。

中央要和各地簽訂耕地保護軍令狀，嚴格考核終身追責，確保１８億畝耕地實至名歸。（ｄｗ）

