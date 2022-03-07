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07/03/2022 09:28

【新冠肺炎】全國昨增本土確診２１４宗，３１２宗本土無症狀感染

　　《經濟通通訊社７日專訊》國家衛健委公布，３月７日，全國確診者新增確診３２７宗新型
冠狀病毒肺炎病例，其中，本土病例２１４宗（廣東６９宗，其中東莞市５０宗、深圳市１９宗
；吉林５４宗，其中吉林市４２宗、長春市７宗、延邊朝鮮族自治州５宗；山東４６宗均在青島
市；甘肅１２宗均在蘭州新區；河北９宗均在邢台市；內蒙古７宗，其中呼和浩特市３宗、鄂爾
多斯市２宗、包頭市１宗、呼倫貝爾市１宗；江蘇５宗均在連雲港市；雲南４宗均在德宏傣族景
頗族自治州；上海３宗，其中徐匯區２宗、浦東新區１宗；湖北２宗均在武漢市；山西１宗在太
原市；浙江１宗在嘉興市；廣西１宗在防城港市），含３宗由無症狀感染者轉為確診病例（吉林
２宗，浙江１宗）。境外輸入病例１１３宗，含１６宗由無症狀感染者轉為確診病例；無新增死
亡病例；新增疑似病例４宗均為上海境外輸入病例；新增治癒出院１８１宗。此外，新增無症狀
感染４４２宗，３１２宗為本地個案。

＊港人入境深圳明起須持採樣４８小時內檢測報告＊

　　廣東昨日新增本土確診病例６９宗；新增本土無症狀感染者１０４宗，惠州報告１宗，東莞
報告１０３宗。深圳市政府口岸辦公室宣布，深圳市新冠肺炎疫情防控指揮辦對自香港入境旅客
所持核酸檢測報告需符合三條規定要求，並於３月７日１０時起實施。
　　三條規定要求包括，核酸檢測報告的發出部門必須是粵港認可的３３家香港定點核酸檢測機
構；核酸檢測報告上必須註明採樣方式，且採樣方式必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉混合拭子；核酸
檢測報告上必須註明採樣時間，旅客通關時間為採樣時間以後４８小時之內。（ｃａ）

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