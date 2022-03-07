【兩會焦點】韓正：原已在元旦批准通關，香港疫情不受控影響落實

《經濟通通訊社７日專訊》國務院副總理韓正和港澳辦主任夏寶龍，今早在人民大會堂香港

廳，接見港區人大代表，會面約一小時。

港區人大代表陳勇表示，韓正在發表講話時指出，指疫情是香港最突出和揪心的問題，並強

調，中央會全方位支持香港抗疫，只要香港提出，照單全收，有求必應，確保香港醫療物資供應

和設備，包括要採樣的檢測機等等方面。

韓正同時透露，中央本已在元旦已批准香港與內地通關的要求和細節，準備在１月９日或

１０日通關，但計劃宣布安排前幾天，香港就出現疫情，短期內沒有受控，影響通關落實。



＊韓正再提及私院拒收新冠患者情況：希望是假消息＊



陳勇又指，韓正在會上再次提及本港私家醫院的情況，指希望私家醫院不接收新冠病人的消

息「只是假新聞」，強調醫護治病救人是天職。韓正指，香港疫情仍在發展，未出現拐點，要求

特區政府落實有力果斷措施，減少新冠病亡率，政府要承擔抗疫主體責任，各部門要全力以赴，

全體公務員要以老百姓生命安全、身體健康為重，總結經驗做好疫情防控。

陳勇亦引述韓正要求港區人大代表，全力支持政府統籌謀劃香港長遠發展，以國際金融中心

和創科中心優勢發展經濟，同時解決民生突出短板，包括房屋問題，以頂層目標、長遠規劃、短

期措施，讓市民看到希望。（ｄｗ）

