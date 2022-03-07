【俄烏開戰】中國公民絕大部分撤離烏克蘭，首架包機已抵杭州

《經濟通通訊社７日專訊》中國駐烏克蘭大使館表示，目前，在烏克蘭的中國同胞絕大部分

已撤離。當前，烏克蘭緊張形勢還在不斷惡化，且有急劇升溫之勢，中國駐烏克蘭使館提醒尚在

烏的中國同胞盡快自烏離境，應根據自身所處安全形勢選擇交通工具出行或就地避險；抵達利沃

夫後應立即自行前往第三國並等待回國包機。此外，中國外交部領事司周六（５日）稱，３月５

日早上５時４１分，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達杭州。



＊俄軍砲擊大學，據報中國４名留學生喪命＊



另外，俄羅斯剛與烏克蘭進行第二次和談，上周四（３日）晚間又向哈爾科夫地區發動攻勢

，據烏克蘭媒體《Ｏｂｏｚｒｅｖａｔｅｌ》報道，哈爾科夫文化學院（Ｔｈｅ

Ｋｈａｒｋｉｖ Ｓｔａｔｅ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｃｕｌｔｕｒｅ）也遭到砲擊，造成

１３名學生身亡，其中包括４名中國留學生。

哈爾科夫民政局也證實，哈爾科夫文化學院遭到俄軍火砲命中，初步統計約有至少１３名學

生死亡、６人輕重傷；死者中有４名中國學生和１名印度學生。

而根據俄羅斯以及中國官媒《衛星通訊社》、《央視》報道，更早之前還有２名中國學生逃

離哈爾科夫時，遭到槍擊受傷；俄羅斯總統普丁則聲稱，開火的都是「烏克蘭新納粹分子」，並

單方面指控烏克蘭挾持外國人當人質。

中國媒體並無相關報道，官方亦未針對此事作出回應；但新聞被以《衛星通訊社》的「立場

」轉發到微博上，讓中國網友崩潰，直說「假的假的，希望是假的」、「烏克蘭納粹血債血償」

；但也網友說「這次戰爭死的人多了去了，幾個學生算老幾」。（ｊｔ）

