【兩會解讀】赤字率降至３％以內，劉尚希：財政支出強度有保障

《經濟通通訊社７日專訊》今年的政府工作報告亮出了多項財政政策安排，包括將今年的赤

字率目標擬按２﹒８％左右安排，較去年有所下調。從近年中國赤字率來看，２０２０年為

３﹒７％，２０２１年下降到３﹒１％，２０２２年進一步下調至２﹒８％左右。

赤字率下調，是否意味著財政支出強度減弱？據《新華社》引述全國政協委員、中國財政科

學研究院院長劉尚希認為，赤字率降到３％以內，有利於增強財政可持續性，為應對今後可能出

現的複雜困難局面留出空間；另一方面，中央財政多渠道籌集資金，保障了財政支出強度，為推

進新的減稅降費等積極財政政策措施提供支撐。

對此，政府工作報告指出，預計今年財政收入繼續增長，加之特定國有金融機構和專營機構

依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，支出規模比去年擴大２萬億元（人民幣．

下同）以上，可用財力明顯增加。

政府專項債方面，擬安排地方政府專項債券３﹒６５萬億元，提出強化績效導向，堅持「資

金跟著項目走」，合理擴大使用範圍，支持在建項目後續融資，開工一批具備條件的重大工程、

新型基礎設施、老舊公用設施改造等建設項目。全國人大代表、廣東省財政廳廳長戴運龍表示，

下一步，廣東省將全力管好用好專項債資金，做實做細項目儲備，加強專項債券制度建設，提高

債券資金使用效益。（ｗｌ）

