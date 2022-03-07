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即市新聞

07/03/2022 09:14

【兩會解讀】赤字率降至３％以內，劉尚希：財政支出強度有保障

　　《經濟通通訊社７日專訊》今年的政府工作報告亮出了多項財政政策安排，包括將今年的赤
字率目標擬按２﹒８％左右安排，較去年有所下調。從近年中國赤字率來看，２０２０年為
３﹒７％，２０２１年下降到３﹒１％，２０２２年進一步下調至２﹒８％左右。
　　赤字率下調，是否意味著財政支出強度減弱？據《新華社》引述全國政協委員、中國財政科
學研究院院長劉尚希認為，赤字率降到３％以內，有利於增強財政可持續性，為應對今後可能出
現的複雜困難局面留出空間；另一方面，中央財政多渠道籌集資金，保障了財政支出強度，為推
進新的減稅降費等積極財政政策措施提供支撐。
　　對此，政府工作報告指出，預計今年財政收入繼續增長，加之特定國有金融機構和專營機構
依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，支出規模比去年擴大２萬億元（人民幣．
下同）以上，可用財力明顯增加。
　　政府專項債方面，擬安排地方政府專項債券３﹒６５萬億元，提出強化績效導向，堅持「資
金跟著項目走」，合理擴大使用範圍，支持在建項目後續融資，開工一批具備條件的重大工程、
新型基礎設施、老舊公用設施改造等建設項目。全國人大代表、廣東省財政廳廳長戴運龍表示，
下一步，廣東省將全力管好用好專項債資金，做實做細項目儲備，加強專項債券制度建設，提高
債券資金使用效益。（ｗｌ）

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