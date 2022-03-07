【兩會解讀】民行溫彬：經濟下行壓力大，有望推更多貨幣政策工具

《經濟通通訊社７日專訊》今年的政府工作報告提出，穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流

動性合理充裕。就此，民生銀行首席研究員溫彬表示，為應對三重壓力，去年下半年以來，貨幣

政策已經開始發力支持穩增長。當前，總需求不足仍是經濟下行的主要影響因素，為此，貨幣政

策要繼續在總量和結構方面發揮功能。今後在經濟下行壓力較大、市場主體迫切需求等情況下，

更多形式的貨幣政策工具創新還有望推出。

他具體分析，在流動性方面，今年將擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增

速與名義經濟增速基本匹配。預計人行將繼續通過逆回購、ＭＬＦ操作等方式調節市場流動性，

保持流動性合理充裕。目前，中國金融機構平均存款準備金率為８﹒４％，也還有進一步下調的

空間。



＊亟需採取有效措施穩外貿外需＊



在利率方面，今年將繼續推動金融機構降低實際貸款利率、減少收費。一方面，可以通過降

準釋放長期流動性；另一方面，降低逆回購、ＭＬＦ等政策利率仍有空間和必要，這樣不僅能降

低金融機構的資金成本，引導ＬＰＲ下降，還有助於引導廣譜利率水平下降。

此外，美聯儲貨幣政策收緊以及地緣衝突升級的背景下，人民幣匯率保持穩定，人民幣作為

避險貨幣的特徵進一步顯現。今年外部環境複雜多變，出口形勢不容樂觀，亟需採取有效措施穩

外貿、穩外需，同時加大對中小外貿企業的支持力度，確保中小企業生產經營穩定。（ｗｌ）

