【Ａ股震盪】滬指跌幅擴至１﹒４％穿三千四，創業板崩跌３﹒２％

《經濟通通訊社７日專訊》兩會期間Ａ股罕見出現震盪，白酒、家電、半導體、汽車等板塊
急跌，拖累滬綜指跌幅快速放大至１﹒４３％，是近一個月來首穿三千四，深市跌勢更深，深成
指暴跌２﹒４９％，創超過一年半新低，創業板指更瀉３﹒２４％，穿兩千七至２６５９﹒４６
點，創一年新低。目前外資透過陸股通淨流出４６﹒５８億元（人民幣．下同），兩市成交暫超
過３５００億元。（ｅｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話07/03/2022
【陶觀天下】強就業為加息定調 大制裁令供應尷尬
|中國故事05/03/2022
【兩會焦點】增長目標降至5.5%左右 一文看懂政府工作報告
|中國故事04/03/2022
《神州經脈》全國政協會議開幕 收水4300億滬指周跌0.4%
|財經熱話04/03/2022
俄烏戰事引發汽車業斷鏈危機 車股連日急跌比亞迪再挫8%
|市場動向04/03/2022
購買延期年金「自製長糧」 退休人生盡在掌握
|財經熱話04/03/2022
俄烏戰火未停納指急跌 港科技股急插阿里失紅底
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰