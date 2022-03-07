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07/03/2022 10:02

【Ａ股震盪】滬指跌幅擴至１﹒４％穿三千四，創業板崩跌３﹒２％

　　《經濟通通訊社７日專訊》兩會期間Ａ股罕見出現震盪，白酒、家電、半導體、汽車等板塊
急跌，拖累滬綜指跌幅快速放大至１﹒４３％，是近一個月來首穿三千四，深市跌勢更深，深成
指暴跌２﹒４９％，創超過一年半新低，創業板指更瀉３﹒２４％，穿兩千七至２６５９﹒４６
點，創一年新低。目前外資透過陸股通淨流出４６﹒５８億元（人民幣．下同），兩市成交暫超
過３５００億元。（ｅｙ）
　　

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