【Ａ股震盪】新一波疫情殺到，滬指午挫１﹒５％創業板瀉３﹒４％

《經濟通通訊社７日專訊》國家衛健委公布，全國新增本土病例２１４宗，創２０２０年２

月以來新高；另有３１２宗本土無症狀感染病例大幅反超確診，廣東、吉林及山東都出現了大規

模社區爆發的跡象。中國面對新一波新型冠狀病毒疫情，今次病毒傳播更快更急，為內地疫情防

控帶來重大挑戰，而防疫升級亦會妨礙內地經濟完成穩增長目標。兩會期間Ａ股罕見出現震盪，

白酒、家電、半導體、旅遊民航等板塊急跌，拖累滬綜指跌幅快速放大，半日收跌１﹒４８％，

報３３９６﹒７３點，是近一個月來首穿三千四，深市跌勢更深，深成指暴跌２﹒６７％，創超

過一年半新低，創業板指更瀉３﹒４３％，穿兩千七創一年新低。

疫情隱憂加上地緣政治震盪，目前外資透過陸股通淨流出超過７３億元（人民幣．下同），

兩市半日成交６３９１億元，較上日（４日）同時段成交增４﹒４％。

十三屆全國人大會議周六（５日）開幕，國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告

，報告將今年經濟增長目標定為５﹒５％左右，較去年「增６％以上」的目標再降一格，創近年

新低，反映「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重經濟壓力。

國家海關總署公布，以美元計，今年１－２月中國進出口總值９７３４﹒５億美元，同比增

１５﹒９％。其中，出口同比增１６﹒３％，增速較去年１２月回落４﹒６個百分點，仍高於市

場預期的增１５％；進口增１５﹒５％，增速亦較去年１２月收窄４個百分點，且低於市場預期

的增１６﹒５％。



＊今年不會全面放寬，航空旅遊股傷心＊



最近內地不少衛生專家放口風，「與病毒共存」可期，不過據外媒《華爾街日報》引述知情

人士透露，中國官員正在積極探索放鬆管控的方法，試點開放措施最早可能於今年夏季在部分城

市落地，不過現行的動態清零模式在明年春季之前不會放鬆。

新變種病毒疫情比起以往更加難防，若繼續堅持動態清零策略，則對內地各行各業正常運作

帶來很大影響，不過內地政府看來並無意在短期內「躺平」。民航股急跌，國航

（滬：６０１１１１）瀉８﹒７％，南航（滬：６０００２９）挫７％，東航

（滬：６００１１５）跌５﹒７％；旅遊股同挫，天目湖（滬：６０３１３６）插水７﹒８％，

曲江文旅（滬：６００７０６）跌７﹒２％，免稅巨頭中國中免（滬：６０１８８８）跌

６﹒１％。



＊白酒股捱沽，半導體同挫＊



外資撤退，白酒股捱沽，五糧液（深：０００８５８）瀉４﹒８％，老白乾

（滬：６００５５９）、瀘州老窖（深：０００５６８）跌４﹒７％，茅台

（滬：６００５１９）跌２﹒８％。

半導體板塊同樣跌幅居前，三安光電（滬：６００７０３）挫６﹒２％，晶方科技

（滬：６０３００５）跌６％，晶豐明源（滬：６８８３６８）跌５﹒１％，華燦光電

（深：３００３２３）跌５％，北方華創（深：００２３７１）挫４﹒８％。（ｅｙ）

