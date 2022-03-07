【Ａ股震盪】首二月出口逾年低，疫情累滬指挫２﹒２％近今年低位

《經濟通通訊社７日專訊》國家海關總署公布，以美元計，今年１－２月中國進出口總值

９７３４﹒５億美元，同比增１５﹒９％。其中，出口同比增１６﹒３％，盡管高於市場預期的

增１５％，但增速較去年１２月回落４﹒６個百分點，創下２０２０年１０月以來１４個月新低

，全球經濟復甦遇上供應鏈短缺，加上地緣政治風險導致歐元匯率急貶，中國出口形勢並不樂觀

。

出口不景內需亦備受考驗，國家衛健委公布，全國新增本土病例２１４宗，創２０２０年２

月以來新高；另有３１２宗本土無症狀感染病例大幅反超確診，廣東、吉林及山東都出現了大規

模社區爆發的跡象。中國面對新一波新型冠狀病毒疫情，今次病毒傳播更快更急，為內地疫情防

控帶來重大挑戰，而防疫升級亦會妨礙內地經濟完成穩增長目標。

兩會期間Ａ股罕見出現震盪，民航、旅遊等板塊暴跌，白酒、家電板塊亦疲軟，加上半導體

股顯著下插，拖累Ａ股市場午後愈踩愈深，滬綜指全日挫２﹒１７％，報３３７２﹒８６點，距

離今年最低位３３５６﹒５６點已經不遠；深市表現更差，深成指挫３﹒４３％，今年以來指數

蒸發超過１５％，創業板指暴跌４﹒３％，今年以來指數下跌超過兩成。

恐慌情緒下，外資目前循陸股通淨流出８２﹒７１億元（人民幣．下同），流出規模創自１

月２８日以來逾一個月新高，兩市成交１０２４６億元，按日增１﹒８％，連續第三日成交過萬

億。



＊動態清零遇考驗，消費股低頭＊



最近內地不少衛生專家放口風，「與病毒共存」可期，不過據外媒《華爾街日報》引述知情

人士透露，中國官員正在積極探索放鬆管控的方法，試點開放措施最早可能於今年夏季在部分城

市落地，不過現行的動態清零模式在明年春季之前不會放鬆。

新變種病毒疫情比起以往更加難防，若繼續堅持動態清零策略，則對內地各行各業正常運作

帶來很大影響，不過內地政府看來並無意在短期內「躺平」。民航股急跌，國航

（滬：６０１１１１）瀉８﹒７％，南航（滬：６０００２９）挫７％，東航

（滬：６００１１５）跌５﹒７％；旅遊股同挫，天目湖（滬：６０３１３６）插水７﹒８％，

曲江文旅（滬：６００７０６）跌７﹒２％，免稅巨頭中國中免（滬：６０１８８８）跌

６﹒１％。

深圳當局昨日（６日）宣布疫情防控升級，市民進入居民小區、城中村和各類公共場所，需

持４８小時內核酸檢測陰性證明或當日核酸採樣憑證。目前在深圳要進入機場、火車站、汽車站

、客運碼頭、地鐵站，甚至是乘搭巴士、的士和網約車，都必須要掃場所碼及亮碼，及持有檢測

陰性證明。疫情防控影響深圳企業正常運作，深圳板塊今日領跌，科達利（深：００２８５０）

跌９﹒１％，兆威機電（深：００３０２１）瀉８﹒８％，和而泰（深：００２４０２）挫

８﹒３％，大族激光（深：００２００８）跌６﹒９％，人人樂（深：００２３３６）跌

６﹒９％。



＊中興又遇大麻煩，股民聞風先逃＊



外資撤退，白酒股捱沽，瀘州老窖（深：０００５６８）挫６﹒１％，五糧液

（深：０００８５８）瀉５﹒９％，酒鬼酒（深：０００７９９）挫５﹒５％，老白乾

（滬：６００５５９）跌４﹒８％，茅台（滬：６００５１９）跌４﹒１％。

據外電報道，此前被美國制裁的電信設備製造商中興通訊（深：００００６３）涉嫌違反緩

刑規定，協助中國公民以學術研究名義取得美國簽證，這些中國公民到達美國事實上是為中興通

訊工作。中興通訊將於下周回到美國聯邦法院面對新指控，外界擔心美國法院會進一步作出嚴厲

罰則，中興ＡＨ股早盤齊挫，Ａ股全日瀉９％，報２６﹒１５元。中興事件再對內地科技公司當

頭棒喝，半導體同業錄得顯著跌幅，其中三安光電（滬：６００７０３）挫６﹒９％，晶方科技

（滬：６０３００５）跌６﹒２％，華燦光電（深：３００３２３）跌６﹒１％，北方華創

（深：００２３７１）挫６％，晶豐明源（滬：６８８３６８）跌５﹒９％。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４３５２﹒７８ －３﹒１９

上證綜合指數 ３３７２﹒８６ －２﹒１７ ４５８１﹒５７

深證綜合指數 ２２０３﹒４１ －２﹒７０ ５６６４﹒０６

上證Ｂ股指數 ２７７﹒７４ －０﹒３６ １﹒５８

深證Ｂ股指數 １１１５﹒２４ －１﹒４５ ０﹒６４

上證１８０指數 ９２８４﹒２９ －２﹒６０

上證３８０指數 ６１６９﹒３４ －２﹒２４

深證成份指數 １２５７３﹒４３ －３﹒４３

中小創新指數 ２４９９﹒９４ －２﹒０９

深圳創業板指數 ２６３０﹒３７ －４﹒３０

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