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即市新聞

07/03/2022 09:46

【聚焦人幣】人幣中間價兩周低，即期高開後倒跌６７點失６﹒３２

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４７８，較
上個交易日跌１９０點子，實現兩連貶，創２月２２日以來近兩周新低，上個交易日報
６﹒３２８８。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１點子後轉弱，跌幅擴大，現跌６７點失
６﹒３２；上個交易日即期匯率收盤報６﹒３１８９。
　　美國上周五（４日）公布的２月非農就業人數大幅上升至６７﹒８萬人，遠高於預期的
４２﹒３萬人，是去年７月以來最大增幅。失業率降至３﹒８％，亦略為高於預期的３﹒９％。
數據顯示在聯儲局即將於本月加息前，美國就業市場復甦強勁，支持了美元走強。美匯指數在紐
約尾盤漲０﹒９％，至９８﹒５６５，創下２０２０年５月以來最高水平。
　　交通銀行金融研究中心研究員鄧宇認為，從人民幣匯率指數表現來看，人民幣與美元逐漸走
出各自的獨立曲線，雖然短期內反映了中美貨幣政策錯位和經濟復甦錯位的影響，但這種趨勢同
樣表明人民幣已經逐步適應國際金融市場的變化。人民幣匯率自身已經逐漸具備了抵禦外部各類
金融風險和挑戰的內在能力，未來在政策預期引導和宏觀審慎管理背景下，人民幣匯率彈性將持
續增強。（ｊｔ）

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