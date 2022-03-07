【聚焦人幣】結匯需求令人幣明顯抗跌，即期升６點報６﹒３１８３

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３１８３，較

上個交易日４時３０分收盤價升６點子，止步兩連貶。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６點

子，報６﹒３２３７。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４７８，較上個交易日跌１９０點子，

實現兩連貶，創２月２２日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒３２８８。



＊兩會期間匯率偏穩是正常的＊



交易員稱，俄烏軍事衝突帶來的連鎖反應繼續主導市場，大宗商品價格飆升，而風險資產紛

紛回落，人民幣則延續「不動如山」的本色。美國聯儲局下周將如期加息，另外短期俄烏局勢難

以緩解，這些都會對美元提供支撐，人民幣則繼續得到結匯需求的助力而明顯抗跌，ＣＦＥＴＳ

指數可能繼續加速上行。此外，交易員也猜測現在是兩會時間，匯率偏穩也正常。

平安銀行展望報告認為，今年以來人民幣的強勢仍是延續去年下半年以來的邏輯，對外部門

的高景氣帶來充足的美元流動性，企業較強的結匯需求使得人民幣匯率易升難貶。美指短期強勢

會給人民幣帶來一定的貶壓，但在上述支撐因素顯著弱化之前，人民幣匯率不會出現趨勢性貶值

，仍將保持相對強勢。

中國海關總署的數據顯示，以美元計，今年１－２月中國的貿易順差仍高達１１５９﹒６億

美元，多於市場預期的９９５億美元。（ｊｔ）

