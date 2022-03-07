【人行操作】人行續１００億７天逆回購利率持平，收水２９００億

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行繼續收水，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１％。公開市場本周共
３８００億元逆回購到期，今日有３０００億元逆回購到期，周二有５００億元到期，周三至周
五各有１００億元到期，均為７天期。即今日淨回籠２９００億元。（ｃａ）
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