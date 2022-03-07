【俄烏開戰】發改委：續同俄烏在內國家推進「一帶一路」高質發展

《經濟通通訊社７日專訊》俄烏衝突對世界經濟發展將帶來更大的不確定性。國家發改委副

主任連維良於今日的國新辦新聞發布會上表示，中國經濟韌性強、潛力足、空間大，雖然經濟發

展的外部環境更趨複雜嚴峻，但中國經濟長期向好的基本面不會改變，保持經濟運行在合理區間

仍然具備好的基礎和條件。

在共建「一帶一路」方面，俄羅斯和烏克蘭都是共建「一帶一路」國家，中方將繼續同包括

俄、烏在內的共建國家一道，本著和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，推進

共建「一帶一路」高質量發展。我們期待有關各方通過對話和平解決問題，努力把對世界經濟的

衝擊和影響降到最小。



＊保障能源安全可靠供應，加大玉米大豆保供穩價＊



東歐戰事擾亂全球能源及糧食供應鏈。連維良強調，中國有條件、有能力、也有信心、有辦

法保障能源安全可靠供應。具體說就是三個著力一個守好：著力增加產能，著力加強儲備，著力

保供穩價；堅決守好民生用能底線。

他又稱，要做好糧食保供穩價工作，保障糧食安全。中國稻谷、小麥等口糧庫存充裕、供應

充足，完全自主自足，今年將穩定播種面積和產量，做好化肥保供穩價工作，保持糧食量足價穩

，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。同時，加大玉米、大豆保供穩價工作力度，挖掘國內潛

力，大力實施大豆和油料產能提升工程，合理利用國際資源，加強儲備調節，保持供需平衡。

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