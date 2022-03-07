【俄烏開戰】王毅：中方願就俄烏局勢斡旋，中俄關係不針對第三方

《經濟通通訊社７日專訊》國務委員兼外交部長王毅今日回應烏克蘭局勢相關問題時表示，

中方願在需要的時候開展必要斡旋。他同時強調，中俄關係不結盟不對抗不針對第三方。

王毅表示，中方認為要化解當前的危機，必須堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重和保障

各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割的原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持

通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲

安全機制。

在中俄關係方面，王毅認為，兩國關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對

第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。這既是對歷史經驗的總結，也是對國際關係的創

新。中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，雙方

的合作前景廣闊。不管國際風雲如何險惡，中俄都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴

關係不斷推向前進。



＊中國對歐政策不因一時一事而改變＊



至於中歐關係，中方始終從戰略和長遠角度看待，中國的對歐政策保持穩定堅韌，不會因一

時一事而改變。王毅稱，中方將繼續支持歐洲獨立自主，支持歐盟團結繁榮。同時，我們也希望

歐洲形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，共同反對製造「新冷戰」，

共同維護和踐行真正的多邊主義。（ｗｌ）

