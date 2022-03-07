【外儲下降】中國２月外儲環比減少逾７８億美元，連跌第二個月

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至今年２月末，中國外匯儲備規模為

３２１３８﹒２７億美元，低於市場預期，較１月環比減少７８﹒０３億美元，為連續第二個月

下降，但降幅較１月的２８５﹒４億美元顯著收窄。

人行數據又顯示，２月末黃金儲備報６２６４萬盎司（約１９４８﹒３２噸），與上個月持

平。（ｗｌ）

