【外儲下降】中國２月外儲環比減少逾７８億美元，連跌第二個月

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至今年２月末，中國外匯儲備規模為
３２１３８﹒２７億美元，低於市場預期，較１月環比減少７８﹒０３億美元，為連續第二個月
下降，但降幅較１月的２８５﹒４億美元顯著收窄。
人行數據又顯示，２月末黃金儲備報６２６４萬盎司（約１９４８﹒３２噸），與上個月持
平。（ｗｌ）
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