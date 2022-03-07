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07/03/2022 18:00

【俄烏開戰】傳中國外匯局赴銀行調研涉俄業務往來以管控系統風險

　　《經濟通通訊社７日專訊》近期俄烏地緣局勢持續緊張，西方國家對俄羅斯採取一系列制裁
措施。雖然中國監管多次強調不會跟隨西方制裁舉措，惟相關政策仍不可避免對中國金融市場產
生外溢效應。據《路透》引述七位消息人士透露，中國外匯局近期對部分銀行開展調研，了解中
資銀行和俄羅斯銀行的相關資金業務往來情況，包括涉及衝突地區的業務管理和風控，以及相應
的處置預案等，防止發生系統性風險。
　　外匯局並要求部分中資行排查梳理涉美金融業務，確保相關業務合規開展。據悉，監管最近
多次提示制裁合規風險，要求金融機構對於美元清算渠道被切斷等極端風險做好應對。
　　另有消息人士指出，當前歐美對俄羅斯的各種制裁，早就超出了一般的合規問題。如果處理
不當，可能給自身帶來巨大的麻煩，所以管理層要求強化涉及衝突地區的業務管理和風險控制，
及時組織開展風險排查，並向總行對口部門報告。
　　據外電早前報道，受西方制裁影響，俄羅斯企業爭相開設中資銀行帳戶；另外受Ｖｉｓａ和
萬事達卡（ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ）暫停在俄業務，俄銀行稱可能發行使用中國銀聯的銀行卡。
（ｗｌ）

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