【兩會焦點】增長目標降至５﹒５％以上，一文看懂政府工作報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》十三屆全國人大會議周六（５日）開幕，國

務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告。報告定下今年經濟增長目標－－５﹒５％以上

，較去年「增６％以上」的目標再降一格，創近年新低。赤字率亦下降至２﹒８％，中央對地方

轉移支付增加約１﹒５萬億元（人民幣．下同）。

疫情持續兩年多，去年中國ＧＤＰ增速８﹒１％算是超額完成既定目標。今年的增長目標再

次被調低，可見「穩」字當頭，仍是重中之重。報告稱，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進，

面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。

後疫情時代，宏觀政策亦有所調整，包括赤字率目標由去年的３﹒２％下調至２﹒８％等，

但就繼續大力推進減稅降費、多渠道扶持中小企業。工作報告對於環保、醫療、養老、三孩、住

房等領域亦有所著墨。並要完善落實防止返貧監測幫扶機制，確保不發生規模性返貧。為防範化

解重大風險，做好經濟金融領域風險處置工作﹐設立金融穩定保障基金，運用市場化、法治化方

式化解風險隱患。

報告稱，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力﹐局部疫情時有發生消

費和投資恢復遲緩，穩出口難度增大，能源原材料供應仍然偏緊，中小微企業、個體工商戶生產

經營困難，穩就業任務更加艱巨。綜合研判國內外形勢，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多

，必須爬坡過坎。越是困難越要堅定信心、越要真抓實幹，中國經濟長期向好的基本面不會改變

，中國經濟一定能頂住下行壓力，必將行穩致遠。



＊今年主要經濟目標＊



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經濟： 國內生產總值增５﹒５％以上（上年目標增６％以上）

投資： 地方政府專項債券３﹒６５萬億元（上年為３﹒６５萬億元）

已提前下達新增專項債券額度１﹒４６萬億元

轉移支付： 安排近９﹒８萬億元，增加約１﹒５萬億元（即增長１８％）

就業： 城鎮新增就業１１００萬人以上（上年目標１１００萬人）

已提前下達新增專項債券額度１﹒４６萬億元

消費： 居民消費價格漲幅３％左右（上年３％左右）

糧食： 產量保持在１﹒３萬億斤以上

赤字率： 擬安排２﹒８％左右（上年預算赤字率３﹒２％以上）

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＊今年工作重點＊



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減稅： 對小規模納稅人階段性免徵增值稅

對小微企業年應納稅所得額１００萬元至３００萬元部分

再減半徵收企業所得稅，實際稅負由１０％降至５％

預計全年退稅減稅約２﹒５萬億元，其中留抵退稅約１﹒５萬億元

降費： 清理轉供電環節不合理加價，支持地方對特殊困難行業用電實行階段性優惠政策

引導大型平台企業降低收費，減輕中小商戶負擔

將科技型中小企業研發費用加計扣除比例從７５％提高到１００％

對企業投入基礎研究實行稅收優惠

投資： 適度超前開展基礎設施投資

中央預算內投資安排６４００億元，更多向民生項目傾斜

消費： 支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新

開放： 支持外資加大中高端製造、研發、現代服務等領域和中西部、東北地區投資

環保： 堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展

推動能耗「雙控」向碳排放總量和強度「雙控」轉變

住房： 堅持租購並舉，加快發展長租房市場，穩地價、穩房價、穩預期

教育： 繼續做好義務教育階段減負工作

醫療： 居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高３０元和５元

推進藥品和高值醫用耗材集中帶量採購

三孩： 將３歲以下嬰幼兒照護費用，納入個人所得稅專項附加扣除

軍隊： 加強國防科技創新，深入實施新時代人才強軍戰略

財政部安排今年國防支出１４５０４﹒５億元，增長７﹒１％ （去年增６﹒８％）

港澳台： 落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」

堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉

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