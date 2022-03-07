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07/03/2022 11:06

【聚焦數據】內地首二月人幣計出口增１３﹒６％進口增１２﹒９％

　　《經濟通通訊社７日專訊》國家海關總署公布，今年１－２月，中國進出口總值６﹒２萬億
元（人民幣．下同），比去年同期增長１３﹒３％。其中，出口３﹒４７萬億元，增長
１３﹒６％；進口２﹒７３萬億元，增長１２﹒９％。海關總署統計分析司司長李魁文表示，前
２個月中國外貿進出口同比保持平穩增長，雖然當前外貿發展面臨的外部環境更趨復雜和不確定
，但依然實現了開局穩，這主要得益於中國經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，穩增長政策
措施靠前發力。
　　從主要商品看，機電產品出口２﹒０２萬億元，增長９﹒９％，佔出口總值的５８﹒３％，
其中電子元件、汽車出口分別增長２４％、９９﹒１％。進口方面，機電產品、農產品分別進口
１﹒１１萬億元、２２５４﹒４億元，增長６﹒７％、７﹒７％。
　　前２個月，外貿結構持續優化，一般貿易進出口３﹒９４萬億元，同比增長１６﹒３％。民
營企業進出口２﹒９９萬億元，同比增長１６﹒１％，所佔比重較去年同期提升１﹒１個百分點
至４８﹒２％，成為中國對外貿易增長的重要力量。

＊首二月與美國進出口同比增９﹒７％＊

　　統計顯示，前２個月中國與歐盟、東盟和美國分別進出口８７４６﹒４億元、８７０４﹒７
億元和７８５９﹒２億元，分別增長１２﹒４％、１０﹒５％和９﹒７％。同期，中國與「一帶
一路」沿線國家合計進出口１﹒９２萬億元，增長１８﹒３％，增速高於整體近５個百分點。
　　李魁文指出，中國對與ＲＣＥＰ貿易夥伴合計進出口１﹒８５萬億元，同比增長９﹒５％。
隨著ＲＣＥＰ制度紅利的逐步釋放，ＲＣＥＰ成員經貿發展成效將進一步顯現。（ｗｌ）

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