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07/03/2022 13:38

【數據解讀】植信：海外需求仍有黏性，價格因素對進口影響將強化

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，以美元計，今年１－２月中國出口同比增
１６﹒３％，增速較去年１２月回落４﹒６個百分點，仍高於市場預期的增１５％，創２０２０
年１０月以來１４個月新低；進口增１５﹒５％，增速亦較去年１２月收窄４個百分點，且低於
市場預期的增１６﹒５％，為２０２０年１２月以來一年低。今年首二月，貿易順差
１１５９﹒６億美元，高於市場預期的９９５億美元。
　　植信投資研究院高級研究員常冉表示，海外需求仍有黏性，疊加ＲＣＥＰ助力，在「穩外貿
」宏觀布局下，進出口實現２０２２年「開門穩」。前瞻的看，出口遠慮猶存，進口增長可期。
　　出口方面，海外主要經濟體央行的貨幣收緊政策並未直接壓降進口商品的需求。東盟經濟體
生產活動已基本修復，可能對中國出口份額形成擠壓和替代。目前歐美對俄的貿易金融制裁，不
排除會波及中國機電類和高新技術品的出口。
　　進口方面，目前國內基建投資發力，對能源類大宗商品需求將會持續擴張。俄烏衝突或將導
致國際原油、天然氣以及小麥等商品價格在一段時間內持續衝高，價格因素對進口金額的影響未
來一個階段將進一步強化。（ｗｌ）

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