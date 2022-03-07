【兩會焦點】韓正質疑私院拒收患者，中央全力支持香港抗疫

《經濟通通訊社７日專訊》全國兩會正在北京舉行，港區政協委員昨日（６日）早上獲安排

與國務院副總理韓正和港澳辦主任夏寶龍會面。

消息指，韓正會上表示，當前香港疫情形勢嚴峻，重申特區政府要負起抗疫主體責任，中央

堅決支持特區政府抗疫工作，保障每名市民性命，須盡快減低長者重症及死亡率。

政協委員蘇長榮引述韓正表示，特區不能對抗疫有厭戰心態，強調只要特區政府提出援助要

求，中央都會全力支持，政協必須全力配合特區政府投身抗疫。蘇長榮認為，韓正的講話是要向

社會各界，包括特區政府、醫護界和社會，發放要積極抗疫的訊息，當「戰爭」一樣打。



＊韓正關注私院未有協助收症＊



全國政協委員李大壯引述韓正指，每個市民的生命一樣重要，但聽聞有私家醫院不接收新冠

病人，多名委員其後和應，韓正指這個不可能，有違「白衣使命」，白衣天使的使命是救人，質

疑為何要選擇。他指公營、私營機構都要治病救人，這是醫者職責，強調「人命最重要」。他指

武漢爆發疫情時，不論公營、私營醫療機構都參與救治。

不少政協委員都觀望韓正有沒有追責言論，不過蘇紹聰指，韓正在會面中沒有評價特區抗疫

表現，但就指特區政府承擔抗疫主體責任，希望全社會支持政府工作，韓正特別關心長者和小童

情況，要求盡快降低新冠患者重症和死亡率。



＊韓正：中央全力支持香港抗疫＊



蘇紹聰指，中央非常關心香港疫情和市民生命健康，由２月開始馬不停蹄與香港政府對接，

中央態度是全力支持香港抗疫工作、有求必應，對特區要求照單全收，希望疫情盡快受控。 他

引述韓正指中央會確保對港貨物、食品和商品供應，確保香港市民生活不因疫情受嚴重影響；檢

測資源方面，中央會在人手和檢測物資上全力支持，「要幾多畀幾多」；增建醫院和隔離設施方

面，會馬不停蹄進行，希望盡快落成協助抗疫。

韓正指，去年香港完善選舉制度後成功舉辦兩場選舉，特區政府又因應疫情推出紓緩民生措

施，中央肯定特區工作。韓正指，香港雖然仍有疫情，但要繼續發揮自身優勢，融入國家發展大

局，又指香港回歸以來面對不同挑戰，每一次都有效解決，證明一國兩制是最佳方案，及保障香

港和國家根本利益的最好制度。

今次兩會有１９名港區人大曾接觸確診者而要隔離、或要留港抗疫，只有１７名港區人大正

身在北京開會。（ｃａ）



