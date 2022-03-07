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07/03/2022 13:32

【兩會焦點】發改委：今年重點解決製造業領域晶片短缺問題

　　《經濟通通訊社７日專訊》發改委副主任林念修表示，當前要著力解決汽車等製造業領域晶
片短缺問題。去年因為多種因素的影響，晶片在全球一度出現供應短缺，這個問題今年將重點加
以解決。
　　林念修認為，保持產業鏈供應鏈安全穩定，是構建新發展格局的戰略要求，事關國家長遠發
展和長治久安。目前，經濟運行的內外部環境仍然複雜多變，保持產業鏈供應鏈安全穩定還面臨
不少困難挑戰，做好今年工作需要付出艱苦努力。下一步，發改委將會同有關部門札實推進保鏈
穩鏈工作。

＊加大對新型基礎設施建設信貸支持＊

　　另外，林念修表示，加大對新型基礎設施建設的信貸支持力度，創新金融工具、拓寬融資渠
道，特別是要為民營企業參與新型基礎設施建設創造更多有利條件。
　　同時加快重點領域項目建設。一是加快完善網絡型設施。著力實施中西部中小城市基礎網絡
完善工程和５Ｇ融合應用示範工程，彌合數字鴻溝、補齊應用短板。二是統一佈局節點型設施。
加快打造１０個國家數據中心集群，穩妥有序推進國家新型互聯網交換中心、國家互聯網骨幹直
連點建設。三是超前部署前瞻性設施。加快落實項目前期條件，推進「十四五」規劃已明確的重
大科技基礎設施項目加快落地、加快實施、加快建設，及時啟動一批預研項目，持續提升我國原
始創新能力。（ｃａ）

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