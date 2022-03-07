《融天納地－溫天納》為下半年召開二十大創造平穩健康的經濟環境

《融天納地》資本市場千變萬化，在投資者預期管理上，俄羅斯烏克蘭軍事衝突時限正從事

發前普遍預期的「數日」延長至「數周」，甚至是「數月」。考慮到俄烏兩國在環球能源、農產

品貿易中佔有重要地位，以及西方國家發起的制裁有機會進一步升級，甚至不排除有部分國家或

地區將全面限制俄羅斯原油、天然氣出口的可能，這場戰爭對環球經濟的負面影響逐步呈現，後

果將取決於時限的持續性。在戰事難以快速結束的觀點下，預期下月國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）將下調今年環球增長速度預期０﹒５個百分點至３﹒９％，歐元區首當其衝。參考

１９９０至９１年海灣戰爭及２００３年伊拉克戰爭對當時國際油價的影響，估計俄羅斯烏克蘭

軍事衝突將在年中前後推高全球油價至每桶１４０美元，較戰爭爆發前的２０２１年１２月國際

原油均價（當時布蘭特原油現貨價每桶７４﹒１７美元）上升達９０％，明顯刺激環球能源價格

上升，對疫情後期艱難復甦的環球經濟形成「推高通脹、壓低增長」的負面衝擊。



目前俄羅斯烏克蘭軍事衝突對內地的直接影響主要表現在油氣價格方面，發改委自３月４日

起上調內地汽、柴油價格，每噸分別提高２６０元（人民幣下同）和２５５元。按一般家用汽車

油箱５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油，將增加１０元。在內地ＰＰＩ方面，油價影響更需

關注。在國際原油價格持續衝高預期下，今年內地ＰＰＩ同比在５﹒０％以上高位徘徊的時間或

進一步延長至第三季度。目前估計仍不會重大改變今年內地通脹同比中樞僅會溫和走高的局面，

但上游原材料價格超預期上升會對不少下游的小微企業帶來新的成本壓力。始終小微企業是吸納

就業的主力軍，在短期內，估計政府相關之財政減稅降費、金融信貸支持等定向支持措施會進一

步加碼。



環球疫情波動疊加俄羅斯烏克蘭軍事衝突爆發，今年不確定性進一步上升。在內地能源價格

拉升、外需削弱的同時，對內地投資及消費信心復甦將產生影響。考慮到在消費略弱、房地產下

滑等因素疊加作用下，目前內地宏觀經濟面臨一定的壓力，新增的不確定因素會促使政策面更加

重視穩預期、穩增長，為下半年召開的二十大創造平穩健康的經濟環境。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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