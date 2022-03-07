《匯市一周－徐惠芳》地緣政治仍緊張，美元走強，澳紐元有支持

《匯市一周》本周首要焦點依然是烏克蘭戰事，其次是周四（１０日）公布的美國消費物價

指數（ＣＰＩ）。聯儲局官員在３月中的議息會前進入靜默期。



美聯社綜合經濟師的估計，２月ＣＰＩ按年升幅料為７﹒８％，高於１月創下的４０年高位

７﹒５％，再創下１９８２年以來新高。另一項焦點是國際油價及商品價格漲勢，紐約期油價格

上周五（４日）急升逾７％，一周升２６％。



美國勞工部上周五公布，美國２月非農業職位增加６７﹒８萬人，遠勝預期的４２﹒３萬個

，創下去年７月以來最大增幅。美國２月失業率從一個月前的４﹒０％降至３﹒８％。勝預期的

３﹒９％，接近疫情前觸及的５０年低位３﹒５％。加上工資增長降溫，平均時薪按年增長

５﹒１％，低過預期，有望紓緩強勁的通脹壓力。



烏克蘭南部核設施被俄軍破壞引起大火，懷疑核幅射洩漏。事件觸發環球市場恐慌，各地股

市下挫，金價上揚２％，國際油價升逾６﹒８％。歐元和英鎊分別再挫１﹒２７％和０﹒９％。

避險資金分別流向亞洲貨幣及商品貨幣，日圓升０﹒５６％，澳元升０﹒６６％，紐元升幅近

１％。加元升幅未見受惠油價飆升，僅升０﹒３９％。



周末期間，俄軍宣布暫時停火，開放人道通道讓受影響的烏克蘭難民安全撤離。但停火只是

短暫，本周俄軍會否全面進駐烏克蘭是關鍵。若俄軍成功控制烏克蘭，戰火可以暫時平息，緩和

市場緊張氣氛，歐洲貨幣及全球股市有望止跌回升。



歐洲央行周四的議息會議，歐元區通脹已經升至５﹒８％，遠高於２％指標。歐央行可能會

公布緊急買債計劃的定案。英國周五（１１日）公布的１月國內生產總值（ＧＤＰ）與加拿大的

就業數據。市場估計，英國１月ＧＤＰ增長為０﹒２％。



技術上，歐元兌美元若失守１﹒０８８０，則下望１﹒０７７２。若止跌回升，則上望

１﹒１０５０及１﹒１１１５。英鎊兌美元若失守１﹒３１３５，下望１﹒３０８５或挑戰

１﹒３０關。若反彈，可上方阻力位１﹒３３８０或１﹒３４３５。《國泰君安財富管理投資顧

問 徐惠芳》



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