《師傅教路－黃瑋傑》創科加大戰略投資，去年收入盈利錄可觀增長

《師傅教路》創科實業（００６６９）早前公布了截至２０２１年１２月３１日止年度業績

，收入及盈利均錄得可觀增長，主要得益於集團加大戰略投資於嶄新產品、生產力提升、地域拓

展及物流，再加上駐店營銷的各項舉措所致。



＊去年多賺３７％，毛利率連續十三年錄增長＊



於２０２１年度，創科實業錄得收入１３２﹒０３億美元，同比增長３４﹒６％。在兩年間

銷售額增長７２﹒２％，遠遠超越市場表現；股東應佔溢利為１０﹒９９億美元，增長

３７﹒２％；毛利率連續第十三年錄得增長，上升５４個基點至３８﹒８％。按地區劃分，集團

所有地區的業務單位於２０２１年均錄得出色的銷售額增長。其中，北美增長為３３﹒７％，歐

洲的增長為４１﹒１％，而全球其他地區的增長則為３１﹒８％。

按產品劃分，電動工具業務佔總銷售９０﹒６％，增長３７％至１２０億美元；經營溢利為

１２億美元，增長３７﹒８％。其中，旗艦品牌Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ增長４０﹒６％，乃受推出

創新產品以擴展領先業界的Ｍ１８及Ｍ１２充電式產品平台帶動。此外，突破性的

ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ ＭＸ ＦＵＥＬ輕型設備系統繼續取得動力。集團亦擴充現有電動工具配

件、ＰＡＣＫＯＵＴ儲存系統、個人安全裝備（ＰＰＥ）及機械式手動工具系列的產品。集團旗

下ＤＩＹ工具品牌ＲＹＯＢＩ擁有１６２款ＯＮＥ＋電池系統工具、７４款戶外園藝產品及１８

款清潔產品。在電動剪草機、電動鏟雪機及充電式手提戶外園藝工具帶動下，Ｒｙｏｂｉ戶外園

藝工具業務再創佳績。

地板護理及清潔業務銷售額亦增長１４﹒８％至１２億美元，佔總銷售額９﹒４％；經營溢

利為２９２０萬美元，增長１８﹒７％，主要受惠集團致力生產一流的充電式及地毯清洗產品，

如新推出的ＨＯＯＶＥＲ ＣＬＥＡＮＳＬＡＴＥ污漬清洗機。



＊開拓嶄新產品，拓展地域市場＊



開拓嶄新產品和拓展地域市場是集團長期策略重心，集團將持續投資於建立快速的產品開發

程序，務求能更快回應客戶的要求及掌握新興的商業契機。另一方面，集團將繼續利用專注營銷

方法以鞏固強勁品牌的組合，為品牌引進新產品類別及將品牌引進乏人問津的市場，積極在美國

以外地區建立業務。建議買入價１２１元，目標１３５元，止蝕位１１５元。《輝立證券董事

黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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