《金石為開－黃威》避險陰雲籠罩市場，金價延續強勢

《金石為開》俄烏局勢對市場的負面衝擊有增無減。烏克蘭紮波羅熱核電站遇襲起火，一度

加劇了市場恐慌。此外，歐美正在醞釀深度制裁俄羅斯，能源產品或許會被納入禁運範圍，這將

大幅加深俄烏衝突對世界經濟的衝擊。美國２月非農遠超預期，但被有關烏克蘭局勢的消息掩蓋

。全周美股震盪收低，避險資產受到追捧，債息繼續走低，黃金大漲４﹒３％。



烏克蘭紮波羅熱核電站遇襲起火一事雖然只是虛驚一場，但俄烏雙方的談判未有進展，還是

令市場籠罩在避險情緒之中。而最新消息顯示，美國和歐盟正就禁止從俄羅斯進口石油進行積極

討論，美國眾議院也正在探索相關的立法方案。此前歐美的聯合制裁還算是不痛不癢，但一旦涉

及俄羅斯的能源，對經濟的衝擊將大幅加深，對依賴俄羅斯能源的歐洲而言情況尤甚。戰事的延

續將逐漸提高這一可能性，這是市場原本並未充分預期的。



另一方面，美國２月非農就業人數增加６７﹒８萬人，大幅好於市場預期的４２﹒３萬人，

創２０２１年７月來最大增幅；失業率降至２０２０年２月來新低的３﹒８％。儘管薪資增速放

緩，但整體來看美國的勞動力市場依舊強勁。鮑威爾的講話基本排除了３月加息５０個基點的可

能，不過市場對全年加息次數的預期仍維持在６次左右。



短期而言，烏克蘭方面的消息依舊保持最大的影響力。避險資金的流入令債息繼續震盪回落

，黃金也在短暫整固後連續上攻，直逼２０００美元大關。金價緊貼保歷加通道上軌運行，表現

極為強勢，惟超買壓力也進一步加大。建議投資者維持做多的同時，設置移動止損，以防多頭獲

利回吐。



本周數據面相對靜淡，主要留意美國及德國２月通脹數據，烏克蘭局勢及歐美對俄羅斯的制

裁措施則仍是關注重點。《六福金融分析師 黃威》



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