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即市新聞

07/03/2022 08:09

《缸邊隨筆－石鏡泉》如何逃頂

　　《缸邊隨筆》大摩今時估恒指可跌至萬九，唉！大摩如在２０２１年６月叫出貨。是，是
２０２１年６月，如今死咗８條命至話會幾殘，好慘囉！
　
　　有個網站ｗｗｗ﹒ｏｆｔｗｏｍｉｎｄｓ﹒ｃｏｍ有文章講如何逃頂，但因為它有版權，我
不能轉載，只好搵張恒指圖來說明之。
　
　　它基本謂，市經過大升後，在高位整固一下跌，就是頂，要走貨。
　
　　該網站沒有用上保歷加通道，沒有用上ＯＢＶ，筆者一加在其上，各位就容易看到保歷加通
道中軸一轉下，ＯＢＶ一轉下就是頂，要走貨。這個馬後炮不是無用，剪下，貼在廁所門後，每
次如廁，就望住，作為下次買賣的警示。
　
　　往者已矣！今時點追？摩根士丹利的Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｗｉｌｓｏｎ，被稱為華爾街最大的
「熊」，他對目前的市場形勢作了個十字界豆腐的市場分析，是基於投資者對市場資訊的了解而
應作出的分析及買賣決策。
　
　　Ａ。我知人唔知
　
　　這是優勢，如你知美儲局何時收水、收幾多，順消息而行，便可。
　
　　Ｂ。我知人又知
　
　　如通脹及美儲局加息，市場價已反映了這個消息，再買賣也是雞肋，不做也罷。
　
　　Ｃ。人知我唔知
　
　　如未來經濟增長是否強勁，是人知我唔知，胡亂買賣，是黑人黑夜打烏鴉，烏。
　
　　Ｄ。我唔知人唔知
　
　　如俄烏戰事發展，事件難估，市場價難定，做買賣就是博。
　
　　有ＡＢＣＤ的十字界豆腐分析框架，人人都識了，怎將賤價豆腐變成貴價的文思豆腐為你帶
來財富？當然就是細工。
　
　　又是Ｗｉｌｓｏｎ，他於今年２月２３日就估美股（標普５００計）會於今年３月下半旬，
見３８００。他認為今時美股走勢似２０１８年，當時未有俄烏之戰，據他認為在２０２２年首
季，美股的盈利前景會轉差，公司盈利少，再加上大圍環境轉差，美股必跌，跌多少，２０１８
年的歷史走勢提供了參考。
　
　　用２０１８年走勢來估今時，一如用１８世紀道德觀念來看今時世事，有可參考的，有更大
部分是十字界豆腐框的Ｄ框，人人都唔知之後點，咁點做分析、買賣呢？明天續。
《資深投資者　石鏡泉》
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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