【香港政情】前助理廣播處長施永遠離世，終年６６歲

《經濟通通訊社７日專訊》前助理廣播處長施永遠逝世，終年６６歲。
他的家人通知好友，昨晚９時許收到醫院通知，指父親血壓驟降，趕到醫院時父親已經離世
。
施永遠１９８１年加入香港電台，曾經有份創立節目《頭條新聞》。他２０１２年曾經署任
助理廣播處長，署任２年後正式擔任助理處長，到２０１５退休。（ａｃ）
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