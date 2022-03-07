【香港政情】前助理廣播處長施永遠離世，終年６６歲

《經濟通通訊社７日專訊》前助理廣播處長施永遠逝世，終年６６歲。

他的家人通知好友，昨晚９時許收到醫院通知，指父親血壓驟降，趕到醫院時父親已經離世

。

施永遠１９８１年加入香港電台，曾經有份創立節目《頭條新聞》。他２０１２年曾經署任

助理廣播處長，署任２年後正式擔任助理處長，到２０１５退休。（ａｃ）





