【新冠肺炎】新聞秘書確診，聶德權快速測試呈陰性

《經濟通通訊社７日專訊》公務員事務局昨天表示，公務員事務局長新聞秘書新型冠狀病毒

檢測呈陽性。公務員事務局長聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

患者主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近

一次上班日期為３月４日。局方會徹底清潔和消毒相關辦公室，並安排相關職員接受檢測。

（ｃｗ）

