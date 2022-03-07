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07/03/2022 09:43

【新冠肺炎】新聞秘書確診，聶德權快速測試呈陰性

　　《經濟通通訊社７日專訊》公務員事務局昨天表示，公務員事務局長新聞秘書新型冠狀病毒
檢測呈陽性。公務員事務局長聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。
　　患者主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近
一次上班日期為３月４日。局方會徹底清潔和消毒相關辦公室，並安排相關職員接受檢測。
（ｃｗ）

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