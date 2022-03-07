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07/03/2022 11:49

【新冠疫苗】觀塘和青衣周五起增設社區疫苗接種中心

　　《經濟通通訊社７日專訊》政府宣布，將由本周五（１１日）起在觀塘市中心和青衣增設社
區疫苗接種中心，為市民提供科興新冠疫苗接種服務。網上預約由明日（８日）上午九時開始。
　
　　創紀之城５期社區疫苗接種中心專為３－１７歲兒童和青少年及６０歲或以上人士接種科興
疫苗。接種中心位於觀塘道４１８號創紀之城５期１７樓，市民可經港鐵觀塘站直達ａｐｍ二樓
，前往創紀之城５期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心。　
　　港鐵青衣站社區疫苗接種中心則為所有３歲或以上人士提供科興疫苗接種服務。該中心位於
港鐵青衣站Ｕ２層機場快線大堂非付費區（往香港方向）。
　　公務員事務局局長聶德權表示，兩個新增社區疫苗接種中心的共通點是它們都位處交通方便
的地點，相信可為市民尤其是區內長者提供最大的便利。他感謝新鴻基地產（０００１６）和港
鐵（０００６６）免費提供場地，同時，香港紗廠社區疫苗接種中心今日亦開始為兒童、青少年
和長者提供科興疫苗的接種服務。當觀塘創紀之城５期社區疫苗接種中心啟用後，特別服務兒童
和長者的接種中心將增加至３個；另外有四個接種中心專為５－１１歲兒童接種復必泰疫苗。
　　他指，自本年２月以來，政府已增加１３個社區疫苗接種中心，提供科興和復必泰疫苗的社
區疫苗接種中心分別增加至七個和２０個。（ｃｌ）

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