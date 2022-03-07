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07/03/2022 13:28

【兩會焦點】陳勇引述韓正：疫情是香港最突出揪心問題

　　《經濟通通訊社７日專訊》主管港澳事務的國務院副總理韓正，今早在北京人民大會堂接見
港區人大代表，會面約一個小時。港區人大代表陳勇表示，韓正發表講話稱時，疫情是香港最突
出和揪心的問題，香港疫情牽動中央的心，國家主席習近平在香港今波疫情出現幾百宗確診時，
已指導要做好香港抗疫工作，顯示習近平高度重視香港情況，中央會全力、全方位支持香港抗疫
，提供財力、物力和人力。

＊中央全力支持香港抗疫＊

　　陳勇又引述會面內容指，中央原定計劃，在今年１月９或１０日左右，逐步恢復香港與內地
通關，但疫情突如其來令計劃無法落實。

＊希望私院拒收新冠患者只是假新聞＊

　　陳勇又指，韓正繼續關注香港的私家醫院不接收新冠病人，希望是假新聞，認為所有醫護治
病救人是天職。韓正又指，香港疫情仍在發展，未出現拐點。他關注長者、幼童情況，要求特區
政府落實有力果斷措施，減少新冠病亡率，政府要承擔抗疫主體責任，各部門要全力以赴，以老
百姓生命安全、身體健康為重，總結經驗做好疫情防控。

＊冀做好特首選舉，解決市民住房問題＊

　　韓正提到，要深刻認識《港區國安法》及完善選舉制度的重要意義，確保了國家和香港的利
益。韓正又提出三點希望，包括全力支持政府抗疫；全力做好特首選舉，亦要做好建設，解決香
港廣大市民的住房問題，香港要有頂層設計、長遠謀劃，讓市民看到希望，得到實惠；第三是融
入國家發展大局，戰勝疫情，會迎來更好的發展。（ｃｌ）

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