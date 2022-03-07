【新冠肺炎】叙福樓旗下店舖將陸續復業，暫時以外賣為主

《經濟通通訊社７日專訊》叙福樓集團（０１９７８）旗下所有分店在上月底暫停營業，集

團主席、稻苗學會榮譽會長黃傑龍在社交平台帖文指，想上班的員工慢慢增多，公司會盡力安排

店舖陸續恢復營業，開始時可能以外賣為主。

叙福樓集團經營多間食肆，當中包括「牛角日本燒肉專門店」、「牛涮鍋」及「溫野菜」等

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