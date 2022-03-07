【紓困措施】市建局再推新一輪租金寬減，涉５７００萬元

《經濟通通訊社７日專訊》市建局行政總監韋志成在網誌指，將於４月起推出新一輪租金寬

減，惠及約８００名住宅及商業租戶，涉及款項超過５７００萬元，為期６個月。新一輪的寬減

措施涵蓋餐飲、零售、服務、教育、社會企業等行業，涉及寬減款項超過５７００萬元。市建局

自２０２０年４月開始，向轄下租戶推出租金寬減，連同於下個月起生效的措施，兩年多實施的

數輪租金寬減，累計涉及款項將超過２億元。

住宅租戶方面，安置大廈和重建項目內已收購物業的約４００個住宅租戶，他們絕大部分是

從事零售、餐飲、旅遊和服務業的基層家庭，在疫情下普遍面對開工不足以致收入減少的困境，

部分更處於失業狀況；至於已收購物業的商舖租戶，一般在舊區小本經營的商戶，生意額亦顯著

下跌。因此，這些租戶的租金將獲得７５％的寬減。

零售商戶方面，將按實際營業額受疫情衝擊而下跌的程度，以及租金開支佔營業總額的比重

，衡量給予２０％、５０％以至影響最嚴峻的全數１００％三個級別的租金寬減。有關寬減的金

額將在往後一個月的租金反映。至於影響較輕微，甚或沒受疫情影響的商舖租戶，將不獲租金寬

減。

食肆方面，因應其經營成本相對零售業高，當租金佔營業總額的比例超過２５％，市建局已

歸類為「經濟困難」級別，在該月份提供全額租金寬免；至於經營未達此級別的食肆租戶，亦會

享有不同幅度的寬減。

另一方面，去年開始營運的中環街市項目以及已委聘營運機構負責租務和管理的西港城，市

建局亦將與它們相關的營運機構商討合適的租金寬減方案，尤其支援在中環街市經營的初創企業

，協助商戶渡過疫境。

至於市建局與合作發展商合營的７個商場內，約２８０個的商舖租戶，其租務團隊亦會與合

作發展商商討，為受疫情影響的行業租戶，制定針對性的租金寬減方案。至於市建局暫時調撥的

５６個應急單位，至今已安排染疫的８個租戶和６名同事的密切接觸者和同住家人免費入住。

（ｃｗ）

