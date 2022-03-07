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07/03/2022 07:53

融創中國（０１９１８）２月銷售額２２４億人幣，同比跌近３３％

　　《經濟通通訊社７日專訊》融創中國（０１９１８）公布，２月銷售金額約２２３﹒６億元
（人民幣．下同），同比下降約３２﹒７５％，銷售面積約１６５﹒４萬平米，每平方米銷售均
價約１﹒３５萬元。
　　該集團指，今年首兩個月銷售金額約５０２﹒８億元，同比下降約２６﹒５１％累計銷售面
積約３７９﹒７萬平方米，每平方米銷售均價約１﹒３２萬元。（ｗｈ）

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