【企業盈警】橙天嘉禾（０１１３２）料去年虧損最少３﹒１億元

《經濟通通訊社７日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損不少於３﹒１億元，比２０２０年度虧損２﹒８８億元有所擴大。

該集團指，虧損增加主因２０２０年起爆發ＣＯＶＩＤ－１９帶來的持續挑戰，對營運造成

嚴重影響，包括在多個營運地區暫時關閉戲院以及對戲院實施食品及座位數目上限的限制。

該集團將適時公布業績。（ｗｈ）

