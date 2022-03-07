【企業盈警】隆基泰和（０１２８１）料盈轉虧最多３５００萬人幣

《經濟通通訊社７日專訊》隆基泰和智慧能源（０１２８１）公布，預期截至去年１２月

３１日止年度虧損介乎約２５００萬元（人民幣．下同）至３５００萬元，而２０２０年度溢利

約１０６﹒４萬元。

該集團指，預期由盈轉虧主因原材料成本上漲，主營業務毛利率按年有所下降，以及終止確

認遞延所得稅資產約３２００萬元，而２０２０年度該金額為零。

該集團預期不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）

