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07/03/2022 08:33

【企業盈警】隆基泰和（０１２８１）料盈轉虧最多３５００萬人幣

　　《經濟通通訊社７日專訊》隆基泰和智慧能源（０１２８１）公布，預期截至去年１２月
３１日止年度虧損介乎約２５００萬元（人民幣．下同）至３５００萬元，而２０２０年度溢利
約１０６﹒４萬元。
　　該集團指，預期由盈轉虧主因原材料成本上漲，主營業務毛利率按年有所下降，以及終止確
認遞延所得稅資產約３２００萬元，而２０２０年度該金額為零。
　　該集團預期不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）

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