【北水炒Ｄ乜】淨流入５３﹒３億人幣，買騰訊沽舜宇

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）恒指低開５８８點，報２１８７９點。最高跌
４４９點報２２０１７點，最低跌６２８點報２１８３８點。恒指收報２１９０５點，跌５６２
點或２﹒５％。
按額度計算，北水全日淨買入５３﹒３億元人民幣，增加２﹒０５倍。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最
多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、快手（０１０２４）。
主板成交１６４７﹒７８億元，增加４２﹒５％。其中港股通成交３６８﹒６億元，佔總成
交２２﹒４％。
＊大摩削舜宇全年收入８％＊
摩根士丹利表示，舜宇正面對行業逆風，由於公司去年出貨量較預期疲弱，認為其盈利有下
行風險，將全年收入預測下調８％，加上全球智能手機鏡頭行業競爭愈趨激烈，或為市場份額或
利潤率帶來不利影響。
騰訊控股跌３﹒７２％報４０３﹒２元，北水淨買入３３﹒２億元；美團跌５﹒４％報
１６４﹒８元，北水淨買入１０﹒３億元；小米集團跌５﹒１６％報１３﹒９６元，北水淨買入
４﹒８億元。
舜宇光學科技跌３﹒４４％報１５７﹒４元，北水淨賣出５﹒５億元；快手跌４﹒０７％報
７６﹒６５元，北水淨賣出１﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ３３﹒２４
美團 （０３６９０） １０﹒３０
小米集團 （０１８１０） ４﹒８２
中國宏橋 （０１３７８） ３﹒７９
小鵬汽車 （０９８６８） ２﹒４４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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舜宇光學科技 （０２３８２） －５﹒４６
快手 （０１０２４） －１﹒７６
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