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07/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５３﹒３億人幣，買騰訊沽舜宇

　　《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）恒指低開５８８點，報２１８７９點。最高跌
４４９點報２２０１７點，最低跌６２８點報２１８３８點。恒指收報２１９０５點，跌５６２
點或２﹒５％。
　　按額度計算，北水全日淨買入５３﹒３億元人民幣，增加２﹒０５倍。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最
多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１６４７﹒７８億元，增加４２﹒５％。其中港股通成交３６８﹒６億元，佔總成
交２２﹒４％。
　
＊大摩削舜宇全年收入８％＊
　
　　摩根士丹利表示，舜宇正面對行業逆風，由於公司去年出貨量較預期疲弱，認為其盈利有下
行風險，將全年收入預測下調８％，加上全球智能手機鏡頭行業競爭愈趨激烈，或為市場份額或
利潤率帶來不利影響。
　　騰訊控股跌３﹒７２％報４０３﹒２元，北水淨買入３３﹒２億元；美團跌５﹒４％報
１６４﹒８元，北水淨買入１０﹒３億元；小米集團跌５﹒１６％報１３﹒９６元，北水淨買入
４﹒８億元。
　　舜宇光學科技跌３﹒４４％報１５７﹒４元，北水淨賣出５﹒５億元；快手跌４﹒０７％報
７６﹒６５元，北水淨賣出１﹒８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　３３﹒２４
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１０﹒３０
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　４﹒８２
　　中國宏橋　（０１３７８）　　　　　　３﹒７９
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　　２﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－５﹒４６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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