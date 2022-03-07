《日入而息》恒指跌穿近兩年低位，下月派首輪５千元消費券

《今天重點》

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俄烏戰事持續，俄軍佔領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，核電站附近更一度發生火災，美股三

大指數全數下跌。港股低開５９６點報２１３０８，一度跌穿兩萬一關，低見２０８２６點，午

後走勢繼續疲弱，全日跌８４７點或３﹒９％

財政司司長陳茂波表示，消費券首階段５０００元下月直接派發，約６８０萬去年成功登記並領

取消費券的市民，毋需再辦任何手續，實際發放日期將視乎疫情發展再作公布

新一份《財政預算案》提出立法禁止業主對指定行業追租或中止租約，為期３個月，按需要可再

延長３個月。財政司司長陳茂波表示，在聆聽各方面意見後，提出５項修訂，包括條例在３個月

限期屆滿後，不會再額外延長３個月，即禁止追租的保護期由最長半年縮減至最多３個月

國務院副總理韓正，今早在北京人民大會堂接見港區人大代表。港區人大代表陳勇表示，韓正發

表講話稱時，疫情是香港最突出和揪心的問題，香港疫情牽動中央的心，中央會全力、全方位支

持香港抗疫。韓正繼續關注香港的私家醫院不接收新冠病人，希望是假新聞

本港新增２５１５０宗確診，單日呈報２８０人離世，第五波累計４８﹒４萬宗確診，累計２千

人死，衞生防護中心今日下午６時推出快測陽性呈報平台

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《即日市況》

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恒指低收８４７點報２１０５７，科指跌２１０點報４５２７

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《深滬股市》

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首二月出口逾年低，疫情累滬指挫２﹒２％近今年低位

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《美元匯價》

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歐元繼續反彈沽空，澳元短線上望０﹒７５５

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《公司業績》

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海豐（０１３０８）去年純利增２﹒３倍，派息１﹒４元

理文化工（００７４６）去年多賺１﹒５倍，末期股息每股３２仙

理文造紙（０２３１４）去年少賺１１﹒４％至３１﹒２億元，末期息１１仙

越秀房託（００４０５）去年每基金分派０﹒２４５１港元，升６﹒９％

統一企業中國（００２２０）去年少賺約８％，派末期息４１﹒６９分

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《公司資訊》

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聯交所表示容許受影響發行人發布未與其核數師議定的業績公告

云想科技（０２１３１）獲納入富時全球股票指數系列中國區域指數

醫思健康（０２１３８）獲納入深港通之合資格股份

萬威國際（００１６７）新冠肺炎疫情影響，深圳工廠暫時停產

中國北大荒（０００３９）獲撤回清盤呈請

匯控（００００５）上周五倫敦回購１０３５﹒７萬股，總值５﹒１億元

渣打集團倫敦購入近２９２萬股總值１﹒４億元，連續十日回購

和譽（０２２５６）ＡＢＳＫ０９１在美國獲授予治療胃癌的孤兒藥認定

和黃醫藥（０００１３）收到阿斯利康就肺癌藥物第三期研究的１５００萬美元付款

吉利汽車（００１７５）今年２月總銷量按年增２％至７﹒８萬部

據報港交所（００３８８）拒絕推遲３月底的業績公布截止日期

南洋集團（００２１２）常務董事兼南洋紗廠創辦人榮鴻慶本月３日辭世

石四藥（０２００５）訂意向書，擬收購甲胺生產銷售商全部股權

叙福樓（０１９７８）旗下店舖將陸續復業，暫時以外賣為主

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《國企紅籌》

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廣汽集團（０２２３８）２月汽車產量按年增４６％，銷量增長３６％

保利置業（００１１９）首兩個月合同銷售按年跌３２％至３８億元人民幣

深高速（００５４８）擬向附屬灣區發展出售沿江公司５１％股權

山東新華製藥（００７１９）擬Ａ股發行獲中證監審核通過

廈門港務（０３３７８）公已完成發行本金總額為１０億人幣超短期融資券

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《神州民企》

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科濟藥業（０２１７１）獲納入滬港通股份名單

四環（００４６０）八款婦科敷料產品獲藥監局醫械註冊證；四環藥醫獲瑞士透明質酸皮膚產品

大中華區獨家代理權

康諾亞股份（０２１６２）獲納入深港通的合資格股份，今日起生效

景瑞（０１８６２）本月到期票據交換要約屆滿，本金額逾９２％接納

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《中國要聞》

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意大利東沛製藥停止推廣在華唯一產品

首２月出口創逾年低，方正中期表示全球經濟衰退構衝擊

內地首二月美元計出口增１６﹒３％勝預期，進口遜

內地首二月人幣計出口增１３﹒６％進口增１２﹒９％

人行續１００億７天逆回購利率持平，收水２９００億

上海電力中標洋山港項目，推動低碳綠色發展

蘇寧易購至今近百商票逾期，由蘇寧銀行承兌

發改委回應會否缺煤限電：能保障能源安全可靠供應；豬價延續下滑走勢，養殖虧損短期難扭轉

三菱商事與博世及北汽藍谷合作在華開展電動車測試

王毅稱台灣與烏克蘭無可比性，前途在於實現國家統一

中國２月外儲環比減少逾７８億美元，連跌第二個月

南京銀行確認購得蘇寧消金控股權，投資額近４億人幣

王毅談中美關係：美方仍在零和博弈，應重拾融冰初心

王毅稱美國「印太戰略」是企圖搞印太版「北約」

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《寶島快訊》

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台股大幅收跌３﹒２％，報１７１７８點

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《其他消息》

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消費券首階段５０００元下月直接派發，市民毋須重新登記；消費券要求申明過去兩年逗留香港

，確保需在本地消費

陳茂波稱禁止追租保護期３個月屆滿後，不再額外延長；正進行暫緩追租的相關工作，下午諮詢

議員意見

金管表示本港２月底官方外匯儲備資產按月減少１６億美元

市建局再推新一輪租金寬減，涉５７００萬元

前助理廣播處長施永遠離世，終年６６歲

深股通額度全日流出近１２億元；滬股通額度全日流走３７億，外資流出８３億逾一個月高

司法機構呼籲市民慎防偽冒電郵

受疫情影響，周末十大屋苑成交創９周新低

保柏香港委任梅康信為董事總經理

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《俄烏開戰》

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亞洲股市齊急挫，受累俄烏局勢惡化及聯儲局加息預期

俄烏開戰禍及亞太股市，日經２２５挫近８５０點

俄軍３時起在多個城市停火，讓民眾從人道走廊撤離

報告指亞洲特別是中國將感受到能源價格上漲帶來壓力

憂戰火及各國制裁影響供應，工業用金屬價格上漲

據報中國煉油商採用其他付款方式繼續購買俄羅斯原油

普京警告設禁飛區形同宣戰，烏克蘭求歐美提供戰機

法俄總統通電商討烏克蘭核設施安全

王毅稱中方願就俄烏局勢斡旋，中俄關係不針對第三方；王毅與布林肯通話，強調烏國危機只能

對話解決

中俄１－２月貿易額增３８﹒５％至２６４﹒３億美元

發改委表示俄烏衝突對中國經濟影響仍可控；續同俄烏在內國家推進「一帶一路」高質發展

傳中國外匯局赴銀行調研涉俄業務往來以管控系統風險

美國會研新法案經濟封殺俄羅斯，撥款百億美元援烏

美歐討論禁俄石油輸入，國際油價逼近每桶１４０美元

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《兩會焦點》

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中證監副主席王建軍稱應抓緊出台私募基金管理條例

人行劉桂平稱盡快制定出台金融穩定法

李克強稱保持經濟運行合理區間，退稅減稅穩市場主體

港交所前行政總裁李小加建議在香港創建新型債券市場

港區人大代表早上獲韓正接見，預計會面約１個半小時

發改委表示今年重點解決製造業領域晶片短缺問題；加大期現貨市場聯動監管，堅決打擊資本惡

炒

發改委何立峰稱５﹒５％左右增長目標經過努力可實現

發改委副主任表示加快推進穩增長、擴內需改革

習近平稱確保糧食安全，不要指望依靠國際市場解決

陳勇引述韓正：疫情是香港最突出揪心問題

韓正稱原已在元旦批准通關，香港疫情不受控影響落實；韓正質疑私院拒收患者，中央全力支持

香港抗疫

民行溫彬稱經濟下行壓力大，有望推更多貨幣政策工具

赤字率降至３％以內，劉尚希：財政支出強度有保障

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《新冠肺炎》

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本港新增２５１５０宗確診，第五波累計４８﹒４萬宗

醫管局至今９４６３位員工染疫，１５２９人已復工；單日呈報２８０人離世，第五波累計２千

人死；醫管局設系統涵接新冠呈報平台，可安排醫生電話診症

公院將預留服務重症患者，輕症留社區隔離設施治療

徐樂堅稱快速測試陽性申報系統今日下午６時啟用

上海新增４例本土確診和８例本土無症狀

傳警方正籌備參與全民強檢細節，包括圍封強檢大廈

全國昨增本土確診２１４宗，３１２宗本土無症狀感染

創科局副局長秘書病毒快測呈陽性

南韓連續第４日錄得單日確診逾２０萬宗

荃灣及香港港安醫院加入支援，李嘉誠基金會再捐千萬

新聞秘書確診，聶德權快速測試呈陰性

中大醫院接收公院轉介新冠病人，暫提供２４張病床

消防處表示三分一救護未能上班，召達時間達標率僅兩成

西環８歲疑染疫女童家中昏迷，送院搶救不治

陳帆稱內地供港蔬菜充裕，全民檢測期間公交服務繼續

食環署表示上水屠房今日起全面恢復服務

高永文稱除非果斷禁足，否則全民檢測難短期控制疫情

麥當勞表示３８間分店需要停業，９０間提早關門

安永增防疫物資援助至１５０萬元

日本城發售「聚協昌」金花清感顆粒，每人限購兩盒

恒地（０００１２）借出元朗及新地兩幅地皮，建臨時貨物接駁場

安老業界料兩周內只可為７至８成院舍長者接種

康希諾吸入式疫苗開啟部分三期試驗，可申請緊急使用

觀塘和青衣周五起增設社區疫苗接種中心

李嘉誠基金會表示再捐１０００萬元支持公私營醫院協作

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